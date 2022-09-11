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Умер оператор фильма «Приключения Электроника» Александр Полынников

Ему был 81 год. Прощание с режиссером и кинооператором состоится 12 сентября на Хованском кладбище в Москве, прах развеют в Крыму
Режиссер Константин Леонидович Бромберг, кинооператоры Константин Викторович Апрятин и Александр Николаевич Полынников (слева направо) на съемках фильма &laquo;Приключения Электроника&raquo;
Режиссер Константин Леонидович Бромберг, кинооператоры Константин Викторович Апрятин и Александр Николаевич Полынников (слева направо) на съемках фильма «Приключения Электроника» (Фото: Илья Павленко / ТАСС)

Советский и российский режиссер и кинооператор Александр Полынников умер 8 сентября из-за заболевания онкологией, сообщила РБК жена режиссера Анна Назарьева.

«Мы с ней [онкологией] года два боролись, а потом стало хуже, не помогало лечение. Ему стало не очень хорошо, вызывали скорую, потом его положили в реанимацию, буквально на третий день ушел, как был в реанимации», — поделилась супруга.

Прощание с кинооператором состоится 12 сентября на Хованском кладбище в Москве.

«Мы его повезем в Крым. Так как он завещал, мы развеем его [прах] над всеми могилами его родных, которые ему очень близки и помогли в жизни», — уточнила Назарьева.

Умер кинорежиссер Юлий Файт
Общество
Юлий Файт

Александр Полынников родился 3 июня 1941 года в селе Чистенькое Симферопольского района Крымской АССР.

В 1967 году он начал работать оператором-постановщиком на Одесской киностудии. Спустя год Полынников окончил операторский факультет ВГИКа. Одним из первых фильмов, в котором Полынников участвовал в качестве ассистента оператора, были «Короткие встречи» Киры Муратовой.

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В полном метре он дебютировал в качестве оператора-постановщика в приключенческом фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Внимание, цунами!». Среди других его операторских работ: «Ар-хи-ме-ды!», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Электроника».

Он также был режиссером более 20 фильмов и сериалов, в том числе «Берегите женщин», «Кумпарсита», «Страсти по Анжелике», «Клюква в сахаре», «Тонкая штучка» и «Возвращение Мухтара».

В 1982 году он стал лауреатом Государственной премии СССР за операторскую работу в фильме «Приключения Электроника».

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режиссер кинооператор
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