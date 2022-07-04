Умер кинорежиссер Юлий Файт
Умер кинорежиссер Юлий Файт, ему было 85 лет, сообщил телеграм-канал журнала «Сеанс». Это информацию РБК подтвердили в семье режиссера.
Причиной смерти режиссера стал острый инфаркт.
Информации о дате и месте прощания пока нет.
Файт родился 27 марта 1937 года в Москве в семье актера Андрея Файта и его второй жены Марии Брилинг. В детстве снимался в кино в небольших эпизодах («Падение Берлина», «Корабли штурмуют бастионы», «Иван Грозный»). В 1956-м сыграл роль в первом студенческом фильме Тарковского «Убийцы». В 1960 году закончил ВГИК, режиссерскую мастерскую Михаила Ромма. Однокурсниками Файта были Василий Шукшин и Андрей Тарковский, а на параллельном сценарном курсе учился Геннадий Шпаликов.
Первый полнометражный фильм Юлий Файт снял в 1964 году по мотивам рассказов Юрия Нагибина «Пока фронт в обороне».
Второй фильм «Мальчик и девочка» (1966 год) по повести Веры Пановой был запрещен и много лет пролежал на полке. Юлий Файт получил запрет на работу в игровом кино на 10 лет. Сам режиссер вспоминал: «Я не жалею. Работая в документалистике и на телевидении и будучи невыездным, я объездил и узнал СССР как мало кто».
Юлий Файт снимал сюжеты для «Альманаха кинопутешествий» и киножурнала «Ералаш», телевизионные и документальные фильмы, среди которых — «Родники творчества», «Четверо и музыка», «Дирижирует Геннадий Рождественский», «Композитор Борис Чайковский».
В начале 80-х поставил два спектакля во Владимирском театре кукол: «Слоненок» и «Каштанка». В 2004 году выпустил фильм «Дорогой Василий Макарыч», посвященный Шукшину.