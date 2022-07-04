Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 57,18 (+0,83) Инвестиции, 15:51
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 55,09 (+1,32) Инвестиции, 15:51
Умер кинорежиссер Юлий Файт Общество, 15:59
Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров возглавил петербургский клуб Спорт, 15:55
Турция заявила, что открытие зернового коридора отчасти зависит от России Политика, 15:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:30
ПСБ присоединился к эксперименту по новому налоговому режиму для бизнеса Пресс-релиз, 15:30
В «Газпроме» предложили исключить валютную конкуренцию при поставках газа Бизнес, 15:29
«Партизанский маркетинг»: как добиться максимума при минимуме ресурсов Pro, 15:25
В Алма-Ате вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19 Политика, 15:16
«Барселона» подписала экс-игрока «Милана» и установила отступные €500 млн Спорт, 15:15
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 15:14
Мишустин заявил о необходимости перехода к опережающей модели экономики Экономика, 15:05
Россияне столкнулись с дефицитом билетов в Калининград из-за Литвы Политика, 15:03
Президент Сербии наградил орденом тренера сборной России по волейболу Спорт, 14:55
Лавров заявил о невозможности нормальной работы посольства в Болгарии Политика, 14:52
Общество ,  
0 

Умер кинорежиссер Юлий Файт

Файт известен прежде всего своими документальными и телевизионными фильмами. При этом начинал он в игровом кино, но был вынужден изменить профиль работы после запрета его картины «Мальчик и девочка»
Юлий Файт
Юлий Файт (Фото: Svklimkin / Wikipedia)

Умер кинорежиссер Юлий Файт, ему было 85 лет, сообщил телеграм-канал журнала «Сеанс». Это информацию РБК подтвердили в семье режиссера.

Причиной смерти режиссера стал острый инфаркт.

Информации о дате и месте прощания пока нет.

Файт родился 27 марта 1937 года в Москве в семье актера Андрея Файта и его второй жены Марии Брилинг. В детстве снимался в кино в небольших эпизодах («Падение Берлина», «Корабли штурмуют бастионы», «Иван Грозный»). В 1956-м сыграл роль в первом студенческом фильме Тарковского «Убийцы». В 1960 году закончил ВГИК, режиссерскую мастерскую Михаила Ромма. Однокурсниками Файта были Василий Шукшин и Андрей Тарковский, а на параллельном сценарном курсе учился Геннадий Шпаликов.

Первый полнометражный фильм Юлий Файт снял в 1964 году по мотивам рассказов Юрия Нагибина «Пока фронт в обороне».

Второй фильм «Мальчик и девочка» (1966 год) по повести Веры Пановой был запрещен и много лет пролежал на полке. Юлий Файт получил запрет на работу в игровом кино на 10 лет. Сам режиссер вспоминал: «Я не жалею. Работая в документалистике и на телевидении и будучи невыездным, я объездил и узнал СССР как мало кто».

Юлий Файт снимал сюжеты для «Альманаха кинопутешествий» и киножурнала «Ералаш», телевизионные и документальные фильмы, среди которых — «Родники творчества», «Четверо и музыка», «Дирижирует Геннадий Рождественский», «Композитор Борис Чайковский».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Фото: Denis Doyle / Getty Images Новые киберриски: как оценить и во что вкладываться в первую очередь
Статьи
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Iloyd Alozie / Unsplash Мерси, Баку: налоги, которые придется платить при переезде в Азербайджан
Статьи
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
ПФР и ФСС объединят. Что работникам нужно знать о новой структуре
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы

В начале 80-х поставил два спектакля во Владимирском театре кукол: «Слоненок» и «Каштанка». В 2004 году выпустил фильм «Дорогой Василий Макарыч», посвященный Шукшину. 

Авторы
Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Анна Шишкина
культура режиссер ВГИК Юлий Файт
Материалы по теме
Умер британский театральный режиссер Питер Брук
Общество
Мишустин лишил режиссера Туминаса премии правительства
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter