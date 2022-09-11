Ubisoft выпустила первый трейлер игры Assassin’s Creed Mirage

Издатель и разработчик компьютерных игр Ubisoft представил первый трейлер компьютерной игры Assasin's Creed Mirage, которая должна выйти в 2023 году. Он опубликован на официальном YouTube-канале компании.

Действие игры развернется в IX веке в городе Багдад, где будет рассказана история Басима ибн Исхака — мастера-ассасина, действующего в организации под названием Скрытые.

В предыдущей части серии с подзаголовком Valhalla Басим был второстепенным персонажем. В этой же части повествование затронет молодость героя. Среди героев игры в том числе будут и исторические личности, однако какие именно — не уточняется.

Официальный анонс Assasin's Creed Mirage состоялся 2 сентября. Тогда студия опубликовала первую информацию о будущем сюжете и поделилась изображением главного героя.