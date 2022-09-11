Ubisoft выпустила первый трейлер игры Assassin’s Creed Mirage
Издатель и разработчик компьютерных игр Ubisoft представил первый трейлер компьютерной игры Assasin's Creed Mirage, которая должна выйти в 2023 году. Он опубликован на официальном YouTube-канале компании.
Действие игры развернется в IX веке в городе Багдад, где будет рассказана история Басима ибн Исхака — мастера-ассасина, действующего в организации под названием Скрытые.
В предыдущей части серии с подзаголовком Valhalla Басим был второстепенным персонажем. В этой же части повествование затронет молодость героя. Среди героев игры в том числе будут и исторические личности, однако какие именно — не уточняется.
Официальный анонс Assasin's Creed Mirage состоялся 2 сентября. Тогда студия опубликовала первую информацию о будущем сюжете и поделилась изображением главного героя.
Assassin’s Creed (с англ. — «Кредо убийцы») — медиафраншиза компании Ubisoft, основанная на серии мультиплатформенных компьютерных игр. Первая игра вышла в 2007 году, последняя — Assassin’s Creed Valhalla — в 2020 году. Большинство частей франшизы являются играми в жанре приключенческого боевика с открытым миром, где особое внимание уделяется скрытому перемещению и паркуру.
В октябре 2012 года компания Ubisoft объявила о подписании контракта с New Regency о совместном производстве полнометражного фильма Assassin’s Creed. Фильм «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером в главной роли вышел в прокат в декабре 2016 года и при бюджете в $125 млн собрал $240,9 млн.