Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 60,86 (+0,16) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 60,47 (-0,33) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Остановят ли Большой адронный коллайдер из-за цен на свет. Видео Технологии и медиа, 07:00
Карла III провозгласили королем Австралии и Новой Зеландии Политика, 06:54
Минобороны сообщило о захвате американского бронетранспортера М113 Политика, 06:51
Ubisoft выпустила первый трейлер игры Assassin’s Creed Mirage Общество, 06:25
В «Круге добра» заявили о проблемах с ввозом лекарств из-за санкций Общество, 06:22
Три человека умерли на севере Сирии из-за вспышки холеры Политика, 05:57
Блинкен обсудил с фон дер Ляйен ужесточение санкций против России Политика, 05:32
В Кабуле упал американский боевой вертолет Black Hawk Общество, 05:16
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon с 34 спутниками Starlink Технологии и медиа, 05:09
В Австралии 22 сентября объявили днем траура по Елизавете II Политика, 04:46
Visa и Mastercard выделят магазины оружия в отдельную категорию продавцов Общество, 04:40
Премьер-министр Украины раскритиковал МВФ за «пассивную» поддержку Политика, 04:27
Кнайсль назвала «либерализацию» причиной энергокризиса в Европе Политика, 04:00
Береговая охрана Греции открыла огонь по судну у острова Лесбос Общество, 03:49
Общество ,  
0 

Ubisoft выпустила первый трейлер игры Assassin’s Creed Mirage

Издатель и разработчик компьютерных игр Ubisoft представил первый трейлер компьютерной игры Assasin's Creed Mirage, которая должна выйти в 2023 году. Он опубликован на официальном YouTube-канале компании.

Действие игры развернется в IX веке в городе Багдад, где будет рассказана история Басима ибн Исхака — мастера-ассасина, действующего в организации под названием Скрытые.

В предыдущей части серии с подзаголовком Valhalla Басим был второстепенным персонажем. В этой же части повествование затронет молодость героя. Среди героев игры в том числе будут и исторические личности, однако какие именно — не уточняется.

Создатель Assassin’s Creed назвал недостоверной модель Нотр-Дама в игре
Общество

Официальный анонс Assasin's Creed Mirage состоялся 2 сентября. Тогда студия опубликовала первую информацию о будущем сюжете и поделилась изображением главного героя.

Assassin’s Creed (с англ. — «Кредо убийцы») — медиафраншиза компании Ubisoft, основанная на серии мультиплатформенных компьютерных игр. Первая игра вышла в 2007 году, последняя — Assassin’s Creed Valhalla — в 2020 году. Большинство частей франшизы являются играми в жанре приключенческого боевика с открытым миром, где особое внимание уделяется скрытому перемещению и паркуру.

В октябре 2012 года компания Ubisoft объявила о подписании контракта с New Regency о совместном производстве полнометражного фильма Assassin’s Creed. Фильм «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером в главной роли вышел в прокат в декабре 2016 года и при бюджете в $125 млн собрал $240,9 млн.

Теги
убийца Багдад компьютерная игра трейлер
Материалы по теме
Пользователи столкнулись с проблемой загрузки WhatsApp для компьютеров
Технологии и медиа
Закупки компьютеров и техники предложили передать единому исполнителю
Технологии и медиа
Правительство упростило правила ввоза в Россию компьютеров и смартфонов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter