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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Папуа - Новой Гвинее

Землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в воскресенье в Папуа — Новой Гвинее. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр стихии располагался в 348 км к северо-западу от Порт-Морсби — столицы островного государства, в которой проживают 283 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Между тем американский Национальный центр предупреждения о цунами опубликовал соответствующее оповещение.

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Индонезийский архипелаг состоит из более чем 18 тыс. островов, растянувшихся вдоль экватора на 6,5 тыс. км. Крупнейшая в мире островная страна окружена так называемым Тихоокеанским огненным кольцом — цепью сейсмически активных зон и вулканов, протянувшейся от берегов Мексики до Новой Зеландии. Землетрясения происходят в этом регионе в среднем 1-2 раза каждую неделю.

Последний раз крупное землетрясение магнитудой 7,4 в районе полуострова Минахаса на севере Индонезии произошло в сентябре 2018 года. Тогда вызванное толчками цунами высотой до двух метров обрушилось на город Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси), в результате чего погибли не менее 384 человек.

Теги
Индонезия землетрясение Папуа – Новая Гвинея
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