Силовики задержали замглавы департамента Минпромторга

Антон Исаев (Фото: АПСС Россия / Youtube)

Задержан замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антон Исаев, сообщили РБК в ведомстве.

«По информации ведомства, сейчас для него избирается мера пресечения. В ходе доследственной проверки Министерство ранее сообщило о нанесенном действиями ПАО «Аквасервис» ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие», — сообщили РБК в Минпромторге.

Источник «Интерфакса» ранее сообщал, что чиновник, который прежде занимал один из руководящих постов в ЦНИИ «Электроника», заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые выводил бюджетные средства. ЦНИИ «Электроника» — информационно-аналитический центр российской радиоэлектронной промышленности, координирующий деятельность предприятий отрасли в области экономики, научно-технической политики и международного сотрудничества.

По данным системы СПАРК, ПАО «Аквасервис» занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Его контрагентами указаны Минпромторг, Минобрнауки, «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры» (находится на стадии банкротства) и АО «Регистраторское общество «Статус».

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