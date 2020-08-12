В Армении до 11 сентября продлили режим ЧП из-за COVID-19

Ереван, Армения (Фото: Manfred Mally / imageboker.com / Global Look Press)

В Армении режим чрезвычайного положения, введенный из-за коронавируса, продлен на 30 дней. Решение об этом приняли на заседании правительства страны, передает «АрмИнфо».

В то же время, как отметил министр юстиции Рустам Бадасян, в ограничениях предусмотрены некоторые послабления. Так, снимается запрет на въезд в страну лиц, не имеющих гражданства Армении, хотя они должны будут самоизолироваться на 14 дней. Если в этот период они пройдут тест и он окажется отрицательным, режим самоизоляции изменится.

Кроме того, снимается запрет на проведение митингов, их можно проводить при условии соблюдения противоэпидемиологических норм — ношения масок и поддержания социальной дистанции на расстоянии минимум 1,5 м.

Разрешается проведение семейных и иных мероприятий до 40 человек. Снимаются ограничения по передвижению товаров через границы.