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Пандемия коронавируса ,  
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В Армении до 11 сентября продлили режим ЧП из-за COVID-19

Ереван, Армения
Ереван, Армения (Фото: Manfred Mally / imageboker.com / Global Look Press)

В Армении режим чрезвычайного положения, введенный из-за коронавируса, продлен на 30 дней. Решение об этом приняли на заседании правительства страны, передает «АрмИнфо».

В то же время, как отметил министр юстиции Рустам Бадасян, в ограничениях предусмотрены некоторые послабления. Так, снимается запрет на въезд в страну лиц, не имеющих гражданства Армении, хотя они должны будут самоизолироваться на 14 дней. Если в этот период они пройдут тест и он окажется отрицательным, режим самоизоляции изменится.

Кроме того, снимается запрет на проведение митингов, их можно проводить при условии соблюдения противоэпидемиологических норм — ношения масок и поддержания социальной дистанции на расстоянии минимум 1,5 м.

Разрешается проведение семейных и иных мероприятий до 40 человек. Снимаются ограничения по передвижению товаров через границы.

Армения из-за коронавируса закрыла въезд в страну для всех иностранцев
Общество
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Режим чрезвычайного положения из-за COVID-19 был объявлен в Армении с 16 марта этого года и продлевался на месяц пять раз. Ограничения на свободное передвижение и на некоторые виды экономической деятельности были сняты с 4 мая, а с 18 мая возобновлена работа общественного транспорта, спортзалов, детсадов и объектов общепита.

В Армении, по данным Министерства здравоохранения республики, зафиксировано 40 794 подтвержденных случая коронавируса, скончались 806 человек. Выздоровели 33,5 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Армения, COVID-19, режим чп
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