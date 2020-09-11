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Руководители СМИ Екатеринбурга выступили против «казачьих патрулей»

Появление на улицах Екатеринбурга людей с непонятными полномочиями подрывает монополию государства на насилие, отметили авторы заявления и попросили МВД провести проверку законности действий патрулей
Казачий патруль в Екатеринбурге
Казачий патруль в Екатеринбурге (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Руководители редакций екатеринбургских средств массовой информации выступили с открытым заявлением против «казачьих патрулей», которые появились на улицах города.

Заявление опубликовано на сайте издания Znak.

В нем говорится, что в городе произошло уже несколько инцидентов, связанных с появлением на улицах людей в военной форме, которые предъявляли прохожим претензии по поводу их внешнего вида и при этом вели себя агрессивно.

«Мы считаем, что такие явления недопустимы на улицах современного города, стремящегося к международному статусу и созданию комфортной среды. Это порождает в обществе страх, создает нездоровую атмосферу и наносит вред человеческому капиталу Екатеринбурга», — говорится в заявлении.

Его авторы отметили, что «объектами агрессии «казаков» становятся молодые люди, для которых подобные эпизоды могут стать одной из причин разочароваться в городе и стране».

«Казаки» не имеют никаких полномочий на патрулирование улиц города, задержания граждан и требования от них каких-либо объяснений, отмечено в документе, поскольку это нарушает монополию государства на применение силы.

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Фото: Николай Титов / Global Look Press

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«Это даже не казаки, а «ряженые», так как, насколько известно, Уральское казачье войско, Оренбургское казачье войско и Союз казаков России не имеют отношения к «патрулям», — считают подписавшие заявление руководители СМИ.

Они обратились в ГУ МВД по Свердловской области и прокуратуру Свердловской области с просьбой проверить законность действий «патрулей» и публично рассказать о результатах этой проверки.

Кроме того, заявление главы Екатеринбурга Александра Высокинского о том, что улицы города патрулируют «активные горожане, родители», авторы послания назвали неуместным. «Публичное одобрение таких действий со стороны власти развязывает нарушителям руки», — отметили они.

Заявление подписали издатель It’s My City Дмитрий Колезев, главный редактор «РБК Екатеринбург» Богдан Кульчицкий, главный редактор E1.Ru Оксана Маклакова, директор сети городских порталов Shkulev Media Ринат Низамов, шеф-редактор Znak.com Мария Плюснина, главный редактор «Эха Москвы в Екатеринбурге» Максим Путинцев и главный редактор 66.Ru Дмитрий Шлыков.

8 сентября издание E1.ru сообщило о результатах запроса в ГУ МВД по Свердловской области по поводу жалобы одного из студентов, которого остановил подобный «патруль» за серьгу в ухе и крашеную челку. Начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых ответил тогда изданию, что «представители казачьих дружин не имеют полномочий самостоятельно нести службу по охране общественного порядка на улицах». «Подобным структурам разрешается это делать исключительно в составе нарядов полиции территориальных ОВД. Проверять документы и задерживать подозрительных лиц — компетенция полиции», — уточнил он тогда.

В МВД также объяснили, что стиль одежды не является поводом для задержания.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга посоветовали РБК обратиться в правоохранительные органы. Горелых заявил РБК, что «ситуация, о которой идет речь, нам известна». «В тот же день, когда этот инцидент произошел, я обращался через СМИ к жителям Екатеринбурга с просьбой сообщать в территориальные УВД о похожих случаях для незамедлительного реагирования, так как проверяющими могут оказаться так называемые ряженые», — пояснил представитель ГУ МВД.

Авторы: Владислав Гордеев, Артем Афонский
Теги: казаки, патрули, Екатеринбург, МВД
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