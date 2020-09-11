Руководители СМИ Екатеринбурга выступили против «казачьих патрулей»

Появление на улицах Екатеринбурга людей с непонятными полномочиями подрывает монополию государства на насилие, отметили авторы заявления и попросили МВД провести проверку законности действий патрулей

Казачий патруль в Екатеринбурге (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Руководители редакций екатеринбургских средств массовой информации выступили с открытым заявлением против «казачьих патрулей», которые появились на улицах города.

Заявление опубликовано на сайте издания Znak.

В нем говорится, что в городе произошло уже несколько инцидентов, связанных с появлением на улицах людей в военной форме, которые предъявляли прохожим претензии по поводу их внешнего вида и при этом вели себя агрессивно.

«Мы считаем, что такие явления недопустимы на улицах современного города, стремящегося к международному статусу и созданию комфортной среды. Это порождает в обществе страх, создает нездоровую атмосферу и наносит вред человеческому капиталу Екатеринбурга», — говорится в заявлении.

Его авторы отметили, что «объектами агрессии «казаков» становятся молодые люди, для которых подобные эпизоды могут стать одной из причин разочароваться в городе и стране».