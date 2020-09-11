Руководители СМИ Екатеринбурга выступили против «казачьих патрулей»

«Казаки» не имеют никаких полномочий на патрулирование улиц города, задержания граждан и требования от них каких-либо объяснений, отмечено в документе, поскольку это нарушает монополию государства на применение силы.
«Это даже не казаки, а «ряженые», так как, насколько известно, Уральское казачье войско, Оренбургское казачье войско и Союз казаков России не имеют отношения к «патрулям», — считают подписавшие заявление руководители СМИ.
Они обратились в ГУ МВД по Свердловской области и прокуратуру Свердловской области с просьбой проверить законность действий «патрулей» и публично рассказать о результатах этой проверки.
Кроме того, заявление главы Екатеринбурга Александра Высокинского о том, что улицы города патрулируют «активные горожане, родители», авторы послания назвали неуместным. «Публичное одобрение таких действий со стороны власти развязывает нарушителям руки», — отметили они.
Заявление подписали издатель It’s My City Дмитрий Колезев, главный редактор «РБК Екатеринбург» Богдан Кульчицкий, главный редактор E1.Ru Оксана Маклакова, директор сети городских порталов Shkulev Media Ринат Низамов, шеф-редактор Znak.com Мария Плюснина, главный редактор «Эха Москвы в Екатеринбурге» Максим Путинцев и главный редактор 66.Ru Дмитрий Шлыков.
8 сентября издание E1.ru сообщило о результатах запроса в ГУ МВД по Свердловской области по поводу жалобы одного из студентов, которого остановил подобный «патруль» за серьгу в ухе и крашеную челку. Начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых ответил тогда изданию, что «представители казачьих дружин не имеют полномочий самостоятельно нести службу по охране общественного порядка на улицах». «Подобным структурам разрешается это делать исключительно в составе нарядов полиции территориальных ОВД. Проверять документы и задерживать подозрительных лиц — компетенция полиции», — уточнил он тогда.
В МВД также объяснили, что стиль одежды не является поводом для задержания.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга посоветовали РБК обратиться в правоохранительные органы. Горелых заявил РБК, что «ситуация, о которой идет речь, нам известна». «В тот же день, когда этот инцидент произошел, я обращался через СМИ к жителям Екатеринбурга с просьбой сообщать в территориальные УВД о похожих случаях для незамедлительного реагирования, так как проверяющими могут оказаться так называемые ряженые», — пояснил представитель ГУ МВД.