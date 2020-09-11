Турчак отчитал депутата за идею снизить возраст уголовной ответственности

Секретарь Генсовета «Единой России» выразил надежду, что высказавшийся за эту инициативу депутат Сергей Вострецов последний созыв сидит в Госдуме. Турчак посчитал, что слова депутата говорят о его профнепригодности

Сергей Вострецов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Инициатива снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет является абсурдной. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщает официальный Telregram-канал партии.

Ранее в сентябре депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов поддержал идею понизить планку привлечения к уголовной ответственности.

«Это уже не первая абсурдная инициатива депутата Вострецова, которая говорит о его профнепригодности», — сообщил Турчак. По его мнению, подобные неадекватные идеи подрывают доверие к парламенту, партии и органам власти в целом.

«Депутатский мандат Вострецова истекает в следующем году, и я уверен, что это его последний созыв в Государственной думе», — заявил Турчак.

Вострецов объяснял свое согласие со снижением возраста уголовной ответственности до 12 лет тем, что в последнее время в подростковой среде возросли жестокость и преступления.