Турчак отчитал депутата за идею снизить возраст уголовной ответственности
Инициатива снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет является абсурдной. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщает официальный Telregram-канал партии.
Ранее в сентябре депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов поддержал идею понизить планку привлечения к уголовной ответственности.
«Это уже не первая абсурдная инициатива депутата Вострецова, которая говорит о его профнепригодности», — сообщил Турчак. По его мнению, подобные неадекватные идеи подрывают доверие к парламенту, партии и органам власти в целом.
«Депутатский мандат Вострецова истекает в следующем году, и я уверен, что это его последний созыв в Государственной думе», — заявил Турчак.
Вострецов объяснял свое согласие со снижением возраста уголовной ответственности до 12 лет тем, что в последнее время в подростковой среде возросли жестокость и преступления.