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Турчак отчитал депутата за идею снизить возраст уголовной ответственности

Секретарь Генсовета «Единой России» выразил надежду, что высказавшийся за эту инициативу депутат Сергей Вострецов последний созыв сидит в Госдуме. Турчак посчитал, что слова депутата говорят о его профнепригодности
Сергей Вострецов
Сергей Вострецов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Инициатива снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет является абсурдной. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщает официальный Telregram-канал партии.

Ранее в сентябре депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов поддержал идею понизить планку привлечения к уголовной ответственности.

«Это уже не первая абсурдная инициатива депутата Вострецова, которая говорит о его профнепригодности», — сообщил Турчак. По его мнению, подобные неадекватные идеи подрывают доверие к парламенту, партии и органам власти в целом.

«Депутатский мандат Вострецова истекает в следующем году, и я уверен, что это его последний созыв в Государственной думе», — заявил Турчак.

Вострецов объяснял свое согласие со снижением возраста уголовной ответственности до 12 лет тем, что в последнее время в подростковой среде возросли жестокость и преступления.

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Депутат отметил, что существующая система создана не для наказания несовершеннолетних, а для профилактики. Но при этом подростки должны четко осознавать, что если они считают себя взрослыми и совершают проступки, то понесут ответственность.

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Осенью 2018 года Минюст предложил расширить Уголовный кодекс и внести в него ответственность за склонение несовершеннолетних к противоправным действиям, которые несут опасность для жизни других людей. За подобные деяния предложили наказывать не с 18, а с 16 лет.

В ведомстве отметили, что существующая ст. 151.2 УК предусматривает наказание за склонение детей к деятельности, которая представляет угрозу для них самих. При этом опасность для окружающих, которую могут создать несовершеннолетние под чьим-то давлением, осталась вне правового поля.

Автор: Михаил Котляр
Теги: уголовная ответственность, «Единая Россия», Андрей Турчак
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