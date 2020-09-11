В Киеве вернули ограничения из-за роста числа больных COVID-19
Из-за увеличения количества заразившихся коронавирусной инфекцией Киев снова вошел в оранжевую зону эпидемиологической опасности, в городе вернули часть санитарных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Новости, к сожалению, неутешительны. Киев попал в оранжевую зону эпидемиологической опасности. Это определила правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям», — рассказал мэр города Виталий Кличко на пресс-конференции.
В связи с этим вводится запрет на массовые мероприятие с участием более 220 человек; плановые госпитализации в больницах прекращаются (за исключением беременных, новорожденных, онкобольных, критических для жизни случаев); в вузах и колледжах Киева занятия проводить разрешено только с группами не более 20 человек.
В городе также закрывают все организации, предоставляющие услуги по размещению, кроме отелей; фитнес-центры, которые не обеспечат минимум 10 кв. м на одного посетителя; прекратят прием детей в санатории и оздоровительные лагеря; введут норму в 50% по загрузке общественного транспорта.
Кличко также обратился к полиции, попросив тщательнее отслеживать перемещения заболевших, которые лечатся на самоизоляции, и пресекать посещение ими общественных заведений.
Согласно данным украинского Минздрава, к утру 11 сентября в стране было зафиксировано 3144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии на Украине заболели 148 756 человек.
3076 человек умерли, 67 005 пациентов вылечились. В Киеве заболели 16 523 жителя. За сутки их число увеличилось на 404, семь жителей украинской столицы умерли.