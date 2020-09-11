Главный судмедэксперт России уволился из-за нарушений трудовой дисциплины

Директор центра судмедэкспертизы Минздрава Андрей Ковалев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Источник РБК называет причиной увольнения Ковалева нарушения трудовой дисциплины

Андрей Ковалев (слева) (Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Астраханской области)

В понедельник, 7 сентября, директор центра судебно-медицинской экспертизы Андрей Ковалев написал заявление об увольнении по собственному желанию, об этом РБК сообщил источник, близкий к департаменту здравоохранения Москвы, и подтвердил источник, близкий к Ковалеву.

Центр подведомственен Минздраву, кроме того, Ковалев занимает должность главного внештатного специалиста министерства по судмедэкспертизе. Один из собеседников РБК говорит, что увольнение Ковалева связано с нарушениям трудовой дисциплины.

Источник РБК отмечает, что центр принимал участие в исследовании отравления Навального фосфорорганическими соединениями, но увольнение Ковалева с этим не связано.

Ковалев подтвердил в разговоре с РБК, что уволился по собственному желанию. Также он подтвердил, что писал объяснительную на имя министра Михаила Мурашко в связи с нарушением трудовой дисциплины.

«Я уволился по собственному желанию, с 8 сентября не работаю директором центра. Не знаю, занимаю ли я еще должность внештатного специалиста — я приказов не получаю. На имя министра я писал объяснительную, что якобы я нарушал трудовую дисциплину», — сообщил Ковалев.