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Главный судмедэксперт России уволился из-за нарушений трудовой дисциплины

Директор центра судмедэкспертизы Минздрава Андрей Ковалев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Источник РБК называет причиной увольнения Ковалева нарушения трудовой дисциплины
Андрей Ковалев (слева)
Андрей Ковалев (слева) (Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Астраханской области)

В понедельник, 7 сентября, директор центра судебно-медицинской экспертизы Андрей Ковалев написал заявление об увольнении по собственному желанию, об этом РБК сообщил источник, близкий к департаменту здравоохранения Москвы, и подтвердил источник, близкий к Ковалеву.

Центр подведомственен Минздраву, кроме того, Ковалев занимает должность главного внештатного специалиста министерства по судмедэкспертизе. Один из собеседников РБК говорит, что увольнение Ковалева связано с нарушениям трудовой дисциплины.

Источник РБК отмечает, что центр принимал участие в исследовании отравления Навального фосфорорганическими соединениями, но увольнение Ковалева с этим не связано.

Ковалев подтвердил в разговоре с РБК, что уволился по собственному желанию. Также он подтвердил, что писал объяснительную на имя министра Михаила Мурашко в связи с нарушением трудовой дисциплины.

«Я уволился по собственному желанию, с 8 сентября не работаю директором центра. Не знаю, занимаю ли я еще должность внештатного специалиста — я приказов не получаю. На имя министра я писал объяснительную, что якобы я нарушал трудовую дисциплину», — сообщил Ковалев.

2 сентября министр здравоохранения назначил заместителя Ковалева по научной работе Игоря Макарова временно исполняющим обязанности руководителя центра. С приказом о назначении Макарова ознакомился РБК.

РБК отправил запрос в Минздрав.

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Ранее реаниматолог Борис Теплых, входивший в консилиум по лечению Алексея Навального, говорил, что специалисты-токсикологи центра судебно-медицинской дистанционно проверяли версию отравления Навального фосфорорганическими соединениями, в последствие они исключили ее. Соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не обнаружили и специалисты НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Андрей Ковалев занимал должность директора центра судмедэкспертизы Минздрава с 2012 года. До этого Ковалев был старшим судмедэкспертом 111 Главного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» Минобороны. Сейчас он заведует кафедрой судебной медицины в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования» (РМАНПО) при Минздраве.

Авторы: Егор Губернаторов, Дмитрий Серков
Теги: судмедэкспертиза, Минздрав, увольнение
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