Кремль оценил опасения россиян об ухудшении экономического положения

То, что четверть россиян ожидают ухудшения своего экономического положения — естественное последствие кризиса, связанного с коронавирусом, уверен Дмитрий Песков. В других странах наблюдается та же ситуация

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные о доле россиян, ожидающих ухудшения своего экономического положения, связал их с кризисом из-за коронавируса. Он подчеркнул, что аналогичные процессы происходят и в других странах.

«Действительно, ощущаются последствия кризиса, который вызван пандемией, во всем мире… Мы являемся составной частью мировой экономики, аналогичные процессы, причем с большими темпами падения и поражения экономической инфраструктуры <...> наблюдаются и в других странах мира», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

Согласно исследованию ВЦИОМ, 25% россиян ожидают ухудшения своего экономического положения. Примерно столько же, 24%, считают, что их экономическое положение, напротив, улучшится. Свое материальное положение россияне оценивают преимущественно как среднее (60%), 26% дали ему негативную оценку, каждый седьмой — положительную (14%).

Сложившуюся экономическую ситуацию в стране россияне оценивают хуже, чем собственное материальное положение. Негативно охарактеризовал сложившуюся экономическую ситуацию каждый третий (34%), 49% оценили его как среднее и 12% — хорошее. ВЦИОМ отмечает, что это максимальные значения положительных оценок начиная с весны, когда начался кризис.