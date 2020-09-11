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Кремль оценил опасения россиян об ухудшении экономического положения

То, что четверть россиян ожидают ухудшения своего экономического положения — естественное последствие кризиса, связанного с коронавирусом, уверен Дмитрий Песков. В других странах наблюдается та же ситуация
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные о доле россиян, ожидающих ухудшения своего экономического положения, связал их с кризисом из-за коронавируса. Он подчеркнул, что аналогичные процессы происходят и в других странах.

«Действительно, ощущаются последствия кризиса, который вызван пандемией, во всем мире… Мы являемся составной частью мировой экономики, аналогичные процессы, причем с большими темпами падения и поражения экономической инфраструктуры <...> наблюдаются и в других странах мира», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

Согласно исследованию ВЦИОМ, 25% россиян ожидают ухудшения своего экономического положения. Примерно столько же, 24%, считают, что их экономическое положение, напротив, улучшится. Свое материальное положение россияне оценивают преимущественно как среднее (60%), 26% дали ему негативную оценку, каждый седьмой — положительную (14%).

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Сложившуюся экономическую ситуацию в стране россияне оценивают хуже, чем собственное материальное положение. Негативно охарактеризовал сложившуюся экономическую ситуацию каждый третий (34%), 49% оценили его как среднее и 12% — хорошее. ВЦИОМ отмечает, что это максимальные значения положительных оценок начиная с весны, когда начался кризис.

Оптимизм в отношении будущего у россиян увеличился. 41% считают, что будут жить так же, как и сейчас. Улучшения ситуации ожидают 24% россиян, а ухудшения — 25%.

33% опрошенных заявили, что дела в стране идут в правильном направлении, 25% с ними не согласны.

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Фото: Cindy Ord / Getty Images

Институт «Центр развития» ВШЭ в сентябрьском обзоре сообщил о рекордном за последние десять лет спаде покупательной способности россиян. Отношение среднедушевых денежных доходов (32,85 тыс. руб.) к величине прожиточного минимума в среднем на душу населения (11,47 тыс. руб.) во втором квартале 2020 года достигло минимума за последние десять лет (с 2011 по 2020 год), составив 286,5%.

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев
Теги: опрос, Кремль, социология, бедность
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