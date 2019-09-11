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МГУ поднялся на 10 позиций в рейтинге университетов мира по версии THE
В обновленном рейтинге МГУ занял 189-е место. Также свои позиции улучшили МФТИ, ВШЭ и МИФИ. Лидерство в списке сохранил Оксфорд, а на втором месте оказался Калифорнийский технологический институт, за год поднявшись на три строчки
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Британский журнал Times Higher Education представил результаты одного из самых авторитетных рейтингов ведущих мировых университетов — Times Higher Education World University Rankings (THE). Он опубликован на официальном портале проекта.

В обновленный рейтинг попали 39 российских вузов. По сравнению с прошлым годом количество университетов из России в этом рейтинге увеличилось на четыре. Лидером среди российских вузов вновь стал Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. В этом году он оказался на 189-м месте, за год поднявшись на десять строчек. Улучшение позиции университета произошло в первую очередь на фоне увеличения балла, который присуждается за исследовательскую среду. Кроме того, на высоком уровне остались показатели поступлений от отраслевой исследовательской деятельности и среды преподавания.

Следующим российским вузом в рейтинге стал Московский физико-технический институт (МФТИ), он поднялся в группу 201–250 из группы 251–300. В свою очередь, Высшая школа экономики (ВШЭ) перешла в группу 251–300 из группы 301–350. Лучшим нестоличным вузом стал Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), он поднялся из группы 501–600 в группу 401–500. По такому же пути проследовал Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

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Также в числе лучших российских вузов оказались Новосибирский государственный университет (группа 501–600), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (группа 501–600), Томский государственный университет (группа 501–600), Казанский федеральный университет (601–800), Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС) (601–800), Санкт-Петербургский государственный университет (601–800), Томский политехнический университет (601–800). В группу 801–1000 попали Московский государственный технический университет им. Баумана, Национальный минерально-сырьевой университет из Санкт-Петербурга и Российский университет дружбы народов (РУДН).

В этом году в рейтинг попали пять новых российских университетов. Из них самую высокую позицию занял выше упомянутый Национальный минерально-сырьевой университет.

Всего в открытую, публикуемую часть вошло 1300 высших учебных заведений из 92 стран. Лидирующую позицию в списке сохранил британский Оксфордский университет. На вторую строчку поднялся Калифорнийский технологический институт, в прошлом году занимавший лишь пятое место. На третьем месте расположился британский Кэмбридж, на четвертом — американский Стэнфорд, а на пятом оказался Массачусетский технологический институт. Последние три вуза потеряли по одной позиции по сравнению с прошлым годом. В целом в топ-10, как и годом ранее, представлены исключительно британские и американские вузы. При этом в лидирующей десятке новых университетов в этом году не оказалось.

Автор: Михаил Юшков
Теги: МГУ им. Ломоносова, университеты, рейтинг
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