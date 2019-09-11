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Поклонская ответила на слухи о принадлежности к секте царебожников
По словам депутата, историю о ее участии в секте «надо было придумать», потому что больше ни к чему в ее жизни прицепиться нельзя. «Сказать, что она по утрам пьет кровь младенцев? Ну, бред», — сказала Поклонская
Наталья Поклонская (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Сообщения СМИ о причастности депутата Госдумы Натальи Поклонской к секте царебожников и разрыве с сектантами — это история, которую кому-то «надо было обязательно придумать», заявила в интервью «РИА Новости» сама Поклонская.

«Потому что это некая история, за которую можно зацепиться. Ну, за что еще к Поклонской пристать? Сказать, что она по утрам пьет кровь младенцев? Ну, бред. Летучих мышей ест — тоже вроде не так. Коррупционер? Да нет, ничего у нее нет. Ходит в клубы-кабаки? Тоже нет. Что еще? А-а-а, так она же у нас верующая, а почему бы ей не быть сектанткой?» — заявила Поклонская в подкасте «РИА Новости» «Как вы это делаете?».

В середине июля, когда в СМИ появились сообщения о причастности Поклонской к секте царебожников и разрыве с ней, депутат заявила «Комсомольской правде», что будет подавать за клевету в суд.

Отвечая на вопрос журналиста «РИА Новости» о том, возможно ли политику оставаться настоящим христианином и всегда поступать по-христиански, депутат сказала, что это даже необходимо.

«Тогда политика будет намного честнее. Говорят, «политика — грязное дело». Я хочу сказать, что политика — это очень грязное дело. Но больше будет в душе веры — стереотип будет меняться», — сказала Поклонская.

«Наша вера — это наша сила, это наша защита. И я хочу сказать всем, особенно молодому, подрастающему поколению, что это совершенно не стыдно и это должно быть модно, модно должно стать быть добрым человеком, быть благородным человеком, быть красивым. Именно это делает нас русскими людьми. И мы не должны этого забывать», — объяснила она.

Поклонская была избрана депутатом Госдумы в 2016 году. До сентября 2018 года она руководила комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов. После объединения этой структуры с комиссией по этике Поклонская лишилась поста председателя. 10 сентября стало известно, что Поклонская стала заместителем главы думского комитета по международным делам.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Наталья Поклонская
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