Акимов предложил считать детей отягчающим фактором при нарушении ПДД

Присутствие детей в салоне автомобилей, нарушающих правила дорожного движения, вице-премьер Максим Акимов предложил отнести к отягчающим обстоятельствам и внести соответствующую поправку в КоАП

Максим Акимов (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Курирующий транспорт и цифровую экономику вице-премьер Максим Акимов поручил Минюсту и МВД проработать вопрос ужесточения наказания за нарушение Правил дорожного движения, а именно выяснить, можно ли отнести к отягчающим обстоятельствам присутствие в автомобиле, который нарушает ПДД, несовершеннолетнего. Это следует из текста поручений по итогам правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, который размещен на сайте кабмина.

Помимо указанных ведомств к этой работе могут подключиться другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации. Изменения, отметил Акимов, планируется внести в КоАП. Вице-премьер отвел на эту работу срок до 31 марта 2020 года.

По данным правкомиссии, с 2012 по 2018 год на 4,5% сократилось число дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В 2019 году отмечен рост этого показателя на 1,2%, а число пострадавших детей увеличилось на 1,6%.

В конце августа глава ГИБДД Михаил Черников выступил с предложением запретить на высокой скорости двигаться с детьми в салоне. По его словам, большинство аварий с участием несовершеннолетних совершается из-за нарушений водителями ПДД. Он привел статистику, согласно которой в 2019 году автоинспекторы составили почти 400 тыс. административных протоколов за нарушение правил перевозки детей.