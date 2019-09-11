Обвинившую Неймара в изнасиловании модель заподозрили в вымогательстве

Честь сына через суд защищал отец футболиста. Женщина ранее утверждала, что Неймар изнасиловал ее в середине мая в одном из престижных отелей Парижа

Неймар (Фото: Francois Mori / AP)

Гражданская полиция бразильского штата Сан-Паулу предъявила обвинения в ложном доносе и вымогательстве модели Нажиле Триндаде, которая ранее обвинила нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара в изнасиловании. Об этом сообщает телеканал Globo.

Похожие обвинения также предъявлены бывшему супругу модели Эстивенсу Алвесу, которого следствие считает соучастником преступления.

Иск о клевете и попытке вымогательства против Триндады подал отец футболиста Неймар да Силва Сантос. С самого начал он заявлял, что инцидент вокруг его сына является «подставой». «Если нужно будет показать сообщения Неймара в WhatsApp и разговоры с этой женщиной, мы это сделаем», — говорил Неймар-старший в июне этого года, когда стало известно об обвинениях в адрес его сына.

Триндада выдвинула обвинения в отношении Неймара в конце мая. Из жалобы модели в полицию следовало, что футболист в пьяном состоянии напал на нее в одном из престижных отелей Парижа (Неймар играет за французский клуб «Пари Сен-Жермен»). В своих показаниях модель утверждала, что познакомилась с Неймаром в Instagram и тот предложил ей встретиться в Париже. Билет на самолет, заявляла Триндада, ей прислала помощница Неймара. 15 мая, согласно показаниям, женщина прибыла в отель Sofitel Paris Arc Du Triomphe, где якобы и произошло предполагаемое изнасилование.