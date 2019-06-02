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СМИ сообщили об обвинении футболиста Неймара в изнасиловании
В полицию с обвинениями в адрес бразильского футболиста обратилась неназванная женщина. Она утверждает, что Неймар изнасиловал ее в середине мая в одном из престижных отелей Парижа
Неймар (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар обвинен в изнасиловании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы полиции Сан-Паулу. Обвинения последовали в минувшую пятницу со стороны женщины, имя которой не называется.

Из жалобы предполагаемой жертвы в полицию следует, что звезда футбола в пьяном состоянии напал на нее в престижном отеле Парижа. Полицейским женщина рассказала, что познакомилась с Неймаром в Instagram, и он предложил ей встретиться в Париже, где играет за французский клуб «Пари Сен-Жермен». Помощница Неймара, согласно показаниям, прислала ей билеты на самолет, и 15 мая она прибыла в отель Sofitel Paris Arc Du Triomphe.

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Женщина рассказала полицейским, что в тот вечер Неймар приехал в отель «явно пьяным», они болтали и «обменивались ласками». «Однако в какой-то момент Неймар стал агрессивным и, применяя насилие, совершил половой акт против воли жертвы», — утверждает женщина в показаниях полиции. Она также сообщила, что через два дня вернулась домой в Бразилию, не сообщая французской полиции о предполагаемом изнасиловании, потому что была «эмоционально потрясена и боялась регистрировать факт [изнасилования] в другой стране».

Представители Неймара оперативно не ответили на запрос о комментарии. Портал Globo Esporte, который первым сообщил об обвинениях в адрес Неймара, сообщал, что представитель футболиста отказался от комментариев, ожидая подробностей обвинений. Отель Sofitel и клуб «Париж Сен-Жермен» также не смогли оперативно ответить на запрос о комментарии, добавляет Reuters.

Отец футболиста Неймар да Силва Сантос в эфире бразильского Band TV назвал инцидент «подставой» против его сына, добавляет Assoсiated Press. «Это тяжелый момент. Если мы не сможем быстро показать правду, это будет снежный ком. Если нужно будет показать сообщения Неймара в WhatsApp и разговоры с этой женщиной, мы это сделаем», — сказал Неймар-старший. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Футбол, изнасилование
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