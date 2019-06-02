СМИ сообщили об обвинении футболиста Неймара в изнасиловании

В полицию с обвинениями в адрес бразильского футболиста обратилась неназванная женщина. Она утверждает, что Неймар изнасиловал ее в середине мая в одном из престижных отелей Парижа

Неймар (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар обвинен в изнасиловании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы полиции Сан-Паулу. Обвинения последовали в минувшую пятницу со стороны женщины, имя которой не называется.

Из жалобы предполагаемой жертвы в полицию следует, что звезда футбола в пьяном состоянии напал на нее в престижном отеле Парижа. Полицейским женщина рассказала, что познакомилась с Неймаром в Instagram, и он предложил ей встретиться в Париже, где играет за французский клуб «Пари Сен-Жермен». Помощница Неймара, согласно показаниям, прислала ей билеты на самолет, и 15 мая она прибыла в отель Sofitel Paris Arc Du Triomphe.

Женщина рассказала полицейским, что в тот вечер Неймар приехал в отель «явно пьяным», они болтали и «обменивались ласками». «Однако в какой-то момент Неймар стал агрессивным и, применяя насилие, совершил половой акт против воли жертвы», — утверждает женщина в показаниях полиции. Она также сообщила, что через два дня вернулась домой в Бразилию, не сообщая французской полиции о предполагаемом изнасиловании, потому что была «эмоционально потрясена и боялась регистрировать факт [изнасилования] в другой стране».

Представители Неймара оперативно не ответили на запрос о комментарии. Портал Globo Esporte, который первым сообщил об обвинениях в адрес Неймара, сообщал, что представитель футболиста отказался от комментариев, ожидая подробностей обвинений. Отель Sofitel и клуб «Париж Сен-Жермен» также не смогли оперативно ответить на запрос о комментарии, добавляет Reuters.