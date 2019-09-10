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Экономика ,  
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МВФ оценил объем фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн
Эксперты подсчитали, что из $40 трлн прямых иностранных инвестиций $15 трлн являются фиктивными. 85% сосредоточены в известных налоговых убежищах — Люксембурге, Нидерландах, Гонконге и других
Фото: Paul Yeung / Bloomberg

Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета. Эта сумма сравнима с годовым объемов ВВП Китая и Германии.

Указывается, что фиктивные ПИИ составляют почти 40% от всего мирового объема прямых инвестиций, эта сумма выросла на 10% менее чем за десятилетие.

Как отмечается в исследовании, значительная часть фиктивных ПИИ сосредоточена в широко известных налоговых убежищах: Люксембурге, Нидерландах (в этих двух странах сосредоточена почти половина объема фиктивных ППИ), Гонконге, на Британских Виргинских островах, Бермудских островах, Каймановых островах, в Швейцарии, Ирландии и Маврикии. По большей части сосредоточение фиктивных ПИИ именно в этих местах связано c обдуманной политической стратегией, которая заключается в привлечении как можно большего количества иностранных инвестиций, в частности, благодаря нулевой или очень низкой ставке корпоративного налога, отмечают эксперты.

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Авторы исследования приводят в пример Люксембург с населением 600 тыс. человек, где, согласно официальной статистике, объем ПИИ составляет $4 трлн в год (или $6,6 тыс. на человека), что не соответствует объемам производства.

Как отмечают исследователи, несмотря на то что основная часть фиктивных ПИИ сосредоточена в небольшой группе стран, этот феномен характерен для всех экономик. Многие страны вкладывают средства в компании-пустышки за рубежом и получают от них существенные инвестиции.

Автор: Юлия Выродова
Теги: МВФ, Прямые иностранные инвестиции, инвестиции
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