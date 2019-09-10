МВФ оценил объем фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн

Эксперты подсчитали, что из $40 трлн прямых иностранных инвестиций $15 трлн являются фиктивными. 85% сосредоточены в известных налоговых убежищах — Люксембурге, Нидерландах, Гонконге и других

Фото: Paul Yeung / Bloomberg

Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета. Эта сумма сравнима с годовым объемов ВВП Китая и Германии.

Указывается, что фиктивные ПИИ составляют почти 40% от всего мирового объема прямых инвестиций, эта сумма выросла на 10% менее чем за десятилетие.

Как отмечается в исследовании, значительная часть фиктивных ПИИ сосредоточена в широко известных налоговых убежищах: Люксембурге, Нидерландах (в этих двух странах сосредоточена почти половина объема фиктивных ППИ), Гонконге, на Британских Виргинских островах, Бермудских островах, Каймановых островах, в Швейцарии, Ирландии и Маврикии. По большей части сосредоточение фиктивных ПИИ именно в этих местах связано c обдуманной политической стратегией, которая заключается в привлечении как можно большего количества иностранных инвестиций, в частности, благодаря нулевой или очень низкой ставке корпоративного налога, отмечают эксперты.

Авторы исследования приводят в пример Люксембург с населением 600 тыс. человек, где, согласно официальной статистике, объем ПИИ составляет $4 трлн в год (или $6,6 тыс. на человека), что не соответствует объемам производства.