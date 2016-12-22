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СМИ узнали о планах ограничить долговую нагрузку россиян
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СМИ узнали о планах ограничить долговую нагрузку россиян
Общество, 04:07
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СМИ узнали о планах ограничить долговую нагрузку россиян
В Госдуме ведется работа над законопроектом, ограничивающим выдачу кредитов семьям, которые уже тратят на выплаты по долгам половину своих доходов. Поправки в законодательство могут быть внесены осенью, сообщают «Известия»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Комитет Госдумы по финансовому рынку разрабатывает поправки в законодательство, которые должны ограничить выдачу кредитов в том случае, если на выплату уже имеющихся долгов заемщик тратит более 50% дохода. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ​председателя комитета Анатолия Аксакова.

Если на погашение кредитов будет уходить более 50% совокупного дохода семьи, банки и микрофинансовые организации не смогут выдавать ее членам новые кредиты. Отметка в 50%, как отметил Аксаков, в данном случае обусловлена мировой практикой. Соответствующие поправки в законодательство должны быть внесены в законы «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях». Завершить разработку нормативной базы комитет планирует этой осенью.

В ЦБ также подтвердили, что регулятор ведет разработку механизма регулирования потребительского кредитования на основе показателя долговой нагрузки. В пресс-службе Центробанка пояснили, что это делается «для обеспечения качественного роста кредитных портфелей банков, не приводящего к избыточной закредитованности населения». Вместе с тем в ЦБ не стали раскрывать информацию о том, какой уровень долговой нагрузки можно считать приемлемым.

В соответствии с расчетами Национального бюро кредитных историй, критической считается долговая нагрузка, при которой заемщик отдает на обслуживание долгов 50% от месячного дохода. Комфортный уровень составляет не более 30% – 40%. По данным бюро, в первом полугодии 2018 года в России доля клиентов банков с критическим уровнем долговой нагрузки составила 12,5%.

Ранее в августе стало известно, что Центробанк намерен изменить правила создания резервов по потребительским кредитам. В соответствии с поправками, кредиты ниже 100 тыс. руб., выданные без документов, подтверждающих финансовое положение заемщика (справок о доходах), банки смогут включать в первую категорию качества с небольшой надбавкой по размеру резервов. В ЦБ изменения оценили как возможность ввести «упрощенный и менее трудоемкий для банков подход» к выдаче кредитов.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Кредиты , Микрокредиты
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