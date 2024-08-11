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Общество ,  
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В Югре у 94 пациентов кардиоцентра выявили пищевую инфекцию

У 94 пациентов кардиоцентра в ХМАО выявили пищевую инфекцию
В кардиоцентре в ХМАО произошла вспышка пищевой инфекции, 68 пациентов госпитализировали, еще 26 получают медицинскую помощь амбулаторно, сообщили в депздраве. Предварительной причиной названы некачественные продукты питания

У 94 пациентов кардиоцентра в Ханты-Мансийском автономном округе выявили симптомы пищевой инфекции, 68 из них направили в инфекционный стационар в Сургуте, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно, сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

Специалисты депздрава и Роспотребнадзора проводят проверку кардиоцентра, в связи с чем плановые госпитализации приостановили на два-три дня. Результаты эпидемиологического расследования пообещали передать в надзорные и правоохранительные органы, а в отношении должностных лиц — принять «соответствующие меры». Как уточнил «Интерфаксу» заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов, в кардиодиспансере проводят тотальную дезинфекцию.

«Предварительно установлено, что источник инфекции — продукты питания. Комиссия уточняет источники и возможных поставщиков некачественной продукции», — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук получает доклады о текущей ситуации.

РБК обратился за комментарием в правительство ХМАО.

В Москве на Черкизовском мясокомбинате выявили вспышку кишечной инфекции
Общество
Фото:Александр Вильф / РИА Новости
«Ура.ру» со ссылкой на источник в сфере здравоохранения пишет, что симптомы заражения сальмонеллезом появились у пациентов окружного кардиоцентра после ужина 9 августа. По его словам, их возраст — от 20 до 84 лет, а в момент вспышки инфекции в медицинском учреждении находились 203 пациента.

9 августа с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 31 сотрудника Черкизовского мясокомбината в Москве. В ходе проверки Роспотребнадзор обнаружил просроченные и непромаркированные продукты в корпоративной столовой, работу которой обеспечивает ООО «СС Ресторанс энд кафе».

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При участии
Маргарита Овсянникова
Россия ХМАО Сургут Роспотребнадзор кишечная инфекция пациент
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