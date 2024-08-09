В Москве на Черкизовском мясокомбинате выявили вспышку кишечной инфекции
31 сотрудника Черкизовского мясокомбината в Москве госпитализировали с острой кишечной инфекцией, все они употребляли продукты ООО «СС Ресторанс энд кафе» в корпоративной столовой, сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства изъяли 793 кг пищевой продукции, отобрали пробы воды и смывов с поверхностей для проведения обследования. Остальных сотрудников также проверили на наличие возбудителей острых кишечных инфекций.
В ходе проверки Роспотребнадзор обнаружил отсутствие срока годности на некоторых полуфабрикатах и готовых продуктах, а также просроченную и непромаркированную продукцию. «СС Ресторанс энд кафе» временно закрыли. Ведомство готовит материалы для подачи в Преображенский районный суд требования о закрытии этой организации.
«Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора», — добавили в ведомстве.
РБК обратился за комментарием к генеральному директору ООО «СС Ресторанс энд кафе» Дмитрию Берлеву, направил запрос в АО «ЧМПЗ» и ООО «ТД Черкизово».
Ранее сотрудники крупного предприятия в городе Губаха Пермского края заразились сальмонеллезом в столовой № 3. В Роспотребнадзоре называли среди причин насекомых, отсутствие маркировки продукции и необходимых медицинских обследований сотрудников, а также неоснащенность бактерицидным оборудованием линии раздачи в холодном цехе. Заведение общественного питания временно закрыли.
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