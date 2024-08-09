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В Москве на Черкизовском мясокомбинате выявили вспышку кишечной инфекции

У 31 работника Черкизовского комбината в Москве выявили острую кишечную инфекцию
В Москве госпитализировали 31 сотрудника Черкизовского мясокомбината с острой кишечной инфекцией. Все они обедали в столовой, которой управляла ООО «СС Ресторанс энд кафе». Роспотребнадзор обнаружил там просрочку и временно закрыл
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

31 сотрудника Черкизовского мясокомбината в Москве госпитализировали с острой кишечной инфекцией, все они употребляли продукты ООО «СС Ресторанс энд кафе» в корпоративной столовой, сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства изъяли 793 кг пищевой продукции, отобрали пробы воды и смывов с поверхностей для проведения обследования. Остальных сотрудников также проверили на наличие возбудителей острых кишечных инфекций.

В ходе проверки Роспотребнадзор обнаружил отсутствие срока годности на некоторых полуфабрикатах и готовых продуктах, а также просроченную и непромаркированную продукцию. «СС Ресторанс энд кафе» временно закрыли. Ведомство готовит материалы для подачи в Преображенский районный суд требования о закрытии этой организации.

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Фото:Константин Чалабов / РИА Новости

«Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора», — добавили в ведомстве.

РБК обратился за комментарием к генеральному директору ООО «СС Ресторанс энд кафе» Дмитрию Берлеву, направил запрос в АО «ЧМПЗ» и ООО «ТД Черкизово».

Ранее сотрудники крупного предприятия в городе Губаха Пермского края заразились сальмонеллезом в столовой № 3. В Роспотребнадзоре называли среди причин насекомых, отсутствие маркировки продукции и необходимых медицинских обследований сотрудников, а также неоснащенность бактерицидным оборудованием линии раздачи в холодном цехе. Заведение общественного питания временно закрыли.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Елена Степанова
Россия Москва Черкизовский мясоперерабатывающий завод кишечная инфекция Роспотребнадзор
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