Дания усилит пограничный контроль из-за «шведских детей-солдат»

С апреля в Дании произошло 25 инцидентов, где были замешаны шведские подростки — «дети-солдаты», нанятые для совершения «грязной работы» датскими преступными бандами. В одном из последних случаев был убит один из членов банды

Фото: Steffen Trumpf / dpa / Global Look Press

Дания ужесточит пограничный контроль со Швецией после всплеска перестрелок, в которых участвовали шведские подростки, заявил министр юстиции Петер Хуммельгаард, передает TV2.

«Мы усиливаем наблюдение, отчасти для повышения безопасности, но также и для предотвращения [пересечения границы] нанятыми шведскими детьми-солдатами, которые приезжают в Копенгаген для выполнения задач, связанных с конфликтами банд», — объяснил он (цитата по Financial Times - FT).

По словам министра юстиции, с апреля полиция зарегистрировала по меньшей мере 25 случаев вербовки шведских подростков.

7 августа в Копенгагене был застрелен 43-летний мужчина, который был связан с бандой "Лояльные Семье". 42-летняя женщина пострадала в ходе конфликта. За последние две недели с "детьми-солдатами" связали три перестрелки, были арестованы трое несовершеннолетних шведов.

Министр назвал «страшным явлением» то, что датские банды нанимают молодых шведов для выполнения «грязной работы». По его словам, "за ниточки" в конфликтах банд "дергают" лица из незападного мира - например, Ливана, Ирака, ОАЭ. «Мы не хотим мириться с этим», — подчеркнул Хуммельгаард.

Со ссылкой на шведскую полицию FT сообщает, что влиятельные преступные группировки часто используют детей для совершения убийств, поскольку они получают мягкие приговоры. Речь идет о наркобандах, которые часто возглавляют те, кто живут за пределами Швеции, но имеют связи в политической и правовой системах страны, а также в сфере социального обеспечения.

AFP отмечает, что другие преступные инциденты, связанные со шведскими бандами, произошли в последние месяцы в Норвегии, Турции и Ираке.