Трое военных ВСУ погибли в перестрелке друг с другом
В одном из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области произошел конфликт со стрельбой, сообщает пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» в телеграм-канале.
Ссора между военнослужащими произошла на основе личных отношений.
«В результате стрельбы трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения», — говорится в сообщении.
Раненых доставили в Военно-медицинский клинический центр, их состояние оценивают как тяжелое. На месте происшествия работают сотрудники службы правопорядка ВСУ и полиция.
21 июля Минобороны сообщило, что российские войска заняли село Песчаное Нижнее в Харьковской области и село Розовка в ЛНР. Позднее, 23 июля, подразделения Южной группировки войск заняли населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР, расположенный к северу от Соледара. В военном ведомстве заявили, что на том же направлении были нанесены удары по позициям 11 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Калинина, Верхнекаменское, Антоновка, Красногоровка, Константиновка, Зализнянское и Часов Яр.
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