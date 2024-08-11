В ЮНЕСКО спрогнозировали расширение протестов против массового туризма

Этим летом протесты против массового туризма охватили Испанию, но они могут возникнуть и в других частях Европы, поскольку нарушен баланс между интересами местных жителей и гостей туристических районов, в частности, из-за жилья

Протесты в Испании (Фото: Stringer / Reuters)

Протесты против массового туризма, охватившие Испанию, могут распространиться и на другие регионы Европы, прогнозирует старший сотрудник проекта ЮНЕСКО по устойчивому туризму Питер Де Брин, передает Guardian.

Митинги местных жителей туристических районов Испании начались несколько недель назад. Они затронули Барселону, Пальму-де-Мальорку, Гран-Канарию, Малагу и т. д. Reuters передает со ссылкой на полицию, что в одной из акции на Мальорке, 21 июля, приняли участие около 10 тыс. человек.

Священник Джоан Фемениа из организации Menys Turisme, Mas Vida, которая провела эту акцию протеста, сказал Reuters, что участники митингов хотят, чтобы на острове было меньше туристов. По его словам, массовый туризм усложняет жизнь местных жителей, «которые не могут позволить себе жить на собственном острове» из-за завышения цен на жилье, кроме того, наплыв туристов увеличивает нагрузку на коммунальные службы, сказал он. Как отмечает Де Брин, кризис с жильем он назвал «соломинкой, которая ломает спину верблюда».

«Мы видим, что нарушаем порог терпимости в этих направлениях. Это действительно попытка восстановить равновесие ситуации. Сейчас оно полностью разбалансировано», — считает Де Брин.

Он отметил, что акции протеста, скорее всего, не прекратятся, пока «не последует какой-то ответ». Представитель ЮНЕСКО считает, что необходима смена парадигмы, когда лица, принимающие решения, начнут задаваться вопросом, как можно улучшить положение жителей.

Reuters в апреле сообщал, что туристы вытесняют жителей с итальянского острова Капри. В пик сезона на курорт прибывают до 16 тыс. туристов в день, что превышает численность населения острова — 12 900 человек. Большинство отдыхающих приезжают на один день, но в то же время растет и число тех, кто останавливается с ночевкой, поскольку на Капри все больше домов сдается в аренду.

«Капри становится общежитием для туристов», — отмечал глава местной ассоциации потребителей Теодорико Бониелло. По его словам, на остров прибывает больше людей, чем возможно принять. Из-за наплыва туристов власти Капри удвоили налог на въезд с €2,50 до €5, он будет действовать с 1 апреля по 31 октября.