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«Аэрофлот» и «Аэроэкспресс» объяснили очередь у стоек в Шереметьево

В Шереметьево у стоек регистрации «Аэрофлота» скопились очереди
У стоек регистрации «Аэрофлота» возникли большие очереди. В авиакомпании заявили, что люди скопились там, прибыв в час пик на «Аэроэкспрессе». Однако перевозчик заявил, что пассажиропоток «экстраординарно» в это время не возрос

«Аэрофлот» и «Аэроэкспресс» объяснили очередь у стоек в Шереметьево
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В Шереметьево на стойках регистрации на международные вылеты «Аэрофлота» в терминале С возникли огромные очереди, передает корреспондент РБК. По его оценке, там скопились несколько сотен человек.

Представитель Шереметьево заявил РБК, что очереди в терминале действительно были, ожидание составляло полчаса, сейчас они уже рассосались.

«Работаем штатно. В часы пик во всех крупных аэропортах по всему миру скопления периодически возникают», — добавили в аэропорту.

Представитель «Аэрофлота» утверждает, что скопление пассажиров возникло из-за того, что они приехали в пятничный час пик на «Аэроэкспрессе». Однако представитель последнего заявил, что «никакого экстраординарного увеличения потока «Аэроэкспресса» в Шереметьево нет, все ровно так же, как и в предыдущую и другие обычные пятницы», когда действительно наблюдается увеличение числа пассажиров.

В июне—июле в Шереметьево произошло несколько сбоев в работе системы обработки багажа. Например, 2 июля из-за проблем с ней в течение двух с половиной часов не были отправлены 300 единиц багажа на внутренних рейсах. В 2019-м сбой в работе системы привел к «багажному коллапсу», когда пассажиры по несколько часов ждали выдачи багажа, кроме того, более тысячи единиц не были отправлены вовремя.

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