В Шереметьево второй раз за неделю произошел сбой в системе обработки багажа

В Шереметьево второй раз за неделю произошел сбой в отправке багажа

Сбой произошел в терминале В с 19:15 до 21:40. В результате около 300 единиц багажа пассажиров внутренних рейсов не было отправлено. В прошлый раз проблемы с багажом возникли 29 июня

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В московском аэропорту Шереметьево вновь произошел сбой в системе обработки багажа, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта, передает ТАСС.

«2 июля 2023 г. в терминале В аэропорта Шереметьево были зафиксированы кратковременные перебои в работе системы обработки багажа в период с 19:15 до 21:40 мск», — сказали в пресс-службе.

Сбой в аэропорту объяснили «техническими причинами». В результате около 300 единиц багажа не было отправлено. Неполадки коснулись пассажиров внутренних рейсов. Багаж пообещали доставить ближайшими рейсами.

В прошлый раз сбой в отправке багажа произошел поздно вечером 29 июня. Тогда он затронул пассажиров не только российских, но и зарубежных рейсов. Восстановить работу системы обработки багажа удалось к 05:10 30 июня. Задержек рейсов не было.

В 2019 году в Шереметьево случился «багажный коллапс». Тогда пассажиры жаловались, что в среднем чемоданы с половины прибывающих рейсов приходилось ждать 1,5–2 часа. Некоторые уверяли, что ожидали выдачи больше четырех часов. Затем в аэропорту скопилось около 1,5 тыс. единиц багажа, который не был отправлен вовремя. Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко объяснял проблему изменениями в процессе обработки багажа. После проверки прокуратуры были уволены топ-менеджеры «Шереметьево Хэндлинг», ответственной за транспортировку багажа, в том числе глава компании Андрей Никулин.