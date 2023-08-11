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В подмосковном Одинцово загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м

МЧС: пожар на складе в Подмосковье локализован на площади 2 тыс. кв. м

В подмосковном Одинцово загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м
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В Подмосковье загорелся склад, огонь локализован на площади 2 тыс. кв. м, сведений о пострадавших не поступало, сообщили в МЧС, передает ТАСС.

«В Одинцове Московской области на Зеленой улице, д. 30а загорелся склад на площади 2 тыс. кв. метров. Информация о пострадавших не поступала», — рассказал собеседник агентства. По его словам, склад загорелся по всей площади.

Ранее в телеграм-каналах распространились видео пожара. Дым от него виднелся на несколько километров. По данным Baza, загорелся склад пивной продукции на Зеленой улице. SHOT писал, что местные жители слышали звуки, похожие на взрывы. Позже канал уточнил, что на мест происшествия находились скупка вторсырья и логистическая компания.

Материал дополняется.

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Пожар Одинцово