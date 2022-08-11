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В Германии 34 человека пострадали при аварии в «Леголенде»

На аттракционе «Огненный дракон» столкнулись два поезда. Двое пострадавших в тяжелом состоянии
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В городе Гюнцбург на юге Германии в результате аварии на аттракционе в «Леголенде» пострадали по меньшей мере 34 человека. Об этом сообщает dpa, передает Sky News.

По словам представителя парка, авария произошла на американских горках «Огненный дракон». Там столкнулись два поезда.

На место происшествия были направлены три вертолета, пожарные и спасательные службы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, им требуется лечение в медучреждении, пишет Augsburger Allgemeine Zeitung. Еще 32 человека получили легкие травмы — ушибы и ссадины.

Представитель местной полиции сообщил газете, что вертолеты привлекли для того, чтобы вытащить раненых пассажиров из поезда.

В Орле подросток вылетела с работающего аттракциона и погибла
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Фото:Никита Попов / РБК

На прошлой неделе на юго-западе Германии в парке развлечений погибла 57-летняя женщина в результате аварии. Она выпала с американских горок во время движения и скончалась от полученных травм.

В России 6 августа в городском парке Орла 17-летняя девушка сорвалась с аттракциона «Орбита», получив травмы, от которых скончалась в больнице. Прокуратура Орловской области организовала проверку.

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Летом 2021 года в парке «Диво Остров» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге сотрудник получил черепно-мозговую травму на карусели «Бустер». Сотрудник зашел за ограждение работавшего аттракциона и получил удар.

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