В Германии 34 человека пострадали при аварии в «Леголенде»

На аттракционе «Огненный дракон» столкнулись два поезда. Двое пострадавших в тяжелом состоянии

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В городе Гюнцбург на юге Германии в результате аварии на аттракционе в «Леголенде» пострадали по меньшей мере 34 человека. Об этом сообщает dpa, передает Sky News.

По словам представителя парка, авария произошла на американских горках «Огненный дракон». Там столкнулись два поезда.

На место происшествия были направлены три вертолета, пожарные и спасательные службы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, им требуется лечение в медучреждении, пишет Augsburger Allgemeine Zeitung. Еще 32 человека получили легкие травмы — ушибы и ссадины.

Представитель местной полиции сообщил газете, что вертолеты привлекли для того, чтобы вытащить раненых пассажиров из поезда.

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