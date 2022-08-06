В Орле подросток вылетела с работающего аттракциона и погибла

Фото: Никита Попов / РБК

В городском парке города Орел 17-летняя девушка сорвалась с аттракциона «Орбита» в «Городском парке культуры и отдыха» и погибла. Об этом сообщает прокуратура Орловской области. Ведомство организовало проверку.

«Прокуратурой Орловской области организована проверка по факту падения 06.08.2022 несовершеннолетнего с аттракциона в МАУК «Городской парк культуры и отдыха» в г. Орле. В результате ребенок получил травмы, от которых скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Как сообщает издание «Вечерний Орел» со ссылкой на очевидцев, «подросток каталась на аттракционе и вылетела из кресла во время движения». «Пострадавшую отвезли в детскую областную больницу, там она скончалась», — добавили в издании.

Летом прошлого года в парке «Диво-остров» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге сотрудник получил травму головы на карусели «Бустер». Сотрудник зашел за ограждение работавшего аттракциона и получил удар. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.