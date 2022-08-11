Экс-депутата из Петербурга приговорили к девяти годам колонии за взятку
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего депутата законодательного собрания города Романа Коваля к девяти годам колонии и штрафу в 35 млн руб. по делу о взятке в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Прокуратура просила назначить Ковалю наказание в виде 14 лет тюрьмы.
«Суд признал Коваля виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 35 млн руб. с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на восемь лет», — говорится в сообщении.
Коваля и его помощника Андрея Гришина задержали в конце июля 2020 года.
По версии следствия, Коваль получал взятки от человека, который упоминается в расследовании как «Л.». «Фонтанка» со ссылкой на материалы дела писала, что речь идет о Михаиле Лихолетове — предпринимателе, который занимается поставками медоборудования.
Экс-депутат способствовал внесению и принятию поправок в законопроект о бюджете Петербурга, которыми предусматривались субсидии ряду учреждений здравоохранения города. С ними впоследствии заключали госконтракты структуры, связанные с «Л.». За это Коваль лично и через помощника получил 15 млн руб. и автомобиль Audi Q7.
«Размер взятки составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям денежных средств. При получении очередной части незаконного денежного вознаграждения 30 июля с поличным задержан помощник депутата, а затем и сам депутат», — сообщали в СК.
В конце 2020 года Коваль и Гришин признали вину, однако в июле этого года Коваль отказался от показаний.
Романа Коваля избрали депутатом заксобрания Петербурга в 2016 году (фракция «Единая Россия»). До этого с начала нулевых он служил в органах МВД, а в 2014 году стал муниципальным депутатом в округе Сосновая Поляна Красносельского района Петербурга, следует из его биографии на сайте петербургского отделения «Единой России».