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Собянин сменил главу департамента труда и соцзащиты мэрии Москвы

На место главы департамента труда и соцзащиты населения города Москвы, которое ранее занимал один из последних министров столичного правительства Юрия Лужкова, был назначен замруководителя аппарата мэра Сергея Собянина Евгений Стружак. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Соответствующий указ был подписал 22 октября. Евгений Стружак — уроженец поселка Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа, с 2005 по 2013 год работал в аппарате губернатора Тюменской области. После выборов мэра Москвы в 2013 году занял должность заместителя главы департамента территориальных органов исполнительной власти города, а с 2017 года возглавил его.

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Один из последних министров мэрии Москвы времен Лужкова уйдет в отставку

До 21 октября пост руководителя департамента труда и соцзащиты населения занимал Владимир Петросян, возглавивший его при мэре Юрии Лужкове с 2007 года. О том, что он уйдет в отставку в ближайшее время, РБК писал 9 октября. Как заявил один источник, кадровые перестановки связаны с «плановой ротацией». По данным другого — отставка Петросяна связана с инициативой вице-мэра Анастасии Раковой, которая ждет от своих подчиненных «ярчайших успехов».

Место Стружака с 22 октября в департаменте территориальных органов занял Дмитрий Преснов, работавший в должности первого замруководителя департамента экономической политики и развития города.

Теги: мэрия Москвы, Сергей Собянин, Юрий Лужков
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