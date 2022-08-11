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Индекс экономической уверенности россиян снизился до нуля

Исследование «Ромир»: индекс экономической уверенности россиян снизился до нуля
Около половины россиян оценивают срок стабилизации экономической ситуации в России в течение года и более, свидетельствуют результаты опроса
Фото: Felix Kästle / DPA / ТАСС
Фото: Felix Kästle / DPA / ТАСС

Индекс, показывающий, как россияне оценивают экономическую ситуацию в России, снизился за первую неделю августа на 7 п.п. до нулевого значения. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».

«В период с 1 по 7 августа индекс экономической уверенности россиян снизился до нулевого значения. Это на семь пунктов меньше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.

При этом около половины россиян оценивают срок стабилизации экономической ситуации в России в течение года и более. Отрицательная динамика прослеживается как у тех, у кого в качестве основного источника информации присутствует телевидение, так и у тех, у кого основной платформой выступает YouTube.

Впервые индекс экономической уверенности рассчитали в марте — он составил минус 18%, в апреле он также был на отрицательной отметке минус 13%, в мае подрос до минус 9%, в июне продолжил расти до минус 3%, в конце июля индекс был положительным и составил 7%, после чего опустился до нуля.

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Фото:Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС

Индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив развития. Показатели рассчитываются как разница между положительными и отрицательными ответами.

Выборка репрезентирует население российских городов с численностью более 10 тыс. человек.

В конце 2021 года другой индекс, индекс экономической надежды россиян, составил минус 42 процентных пункта по сравнению с минус 41 процентным пунктом годом ранее. Таким образом, россиян, считавших, что 2022 год принесет экономические трудности, было почти впятеро больше, чем тех, кто ожидал процветания (11%).

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Самый низкий уровень индекса экономической надежды в России был зафиксирован в 2013 году, тогда он составил минус 43 п.п. Близким к этому уровню он был в 1998 (минус 41 п.п.) и 2008 (минус 39 п.п.) годах. На эти годы пришлись значительные экономические потрясения. В 1998 году Россия объявила дефолт по гособязательствам, в 2008 году бушевал глобальный финансовый кризис, а в 2013 году экономика России столкнулась со спадом и чувствовала себя хуже мировой.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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