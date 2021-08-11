СК начал проверку жестко задержавших женщину в МФЦ полицейских

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,97 (+0,37) Инвестиции, 12:33
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,27) Инвестиции, 12:33
Эксперты оценили опасность «йота»-штамма COVID-19 Общество, 16:31 Кадыров получил премию телеканала Чечни за «качественный контент» Политика, 16:26 Путин наградил российских призеров Олимпиады в Токио Спорт, 16:21 Роман Абрамович отказался от своей доли в кинотеатре «Пионер» Технологии и медиа, 16:16 Шойгу дал совет майору полиции о служении Родине Общество, 16:10 Минфин предложил с 1 января начать эксперимент по продаже вин онлайн Бизнес, 16:10 Матыцин назвал абсурдными обвинения в нежелании видеть Ласицкене на Играх Спорт, 16:07 Навального обвинили в создании посягающей на личности россиян организации Политика, 16:05 «Динамо» забросило шесть шайб «Спартаку» в товарищеском матче Спорт, 16:05 NortonLifeLock покупает производителя антивируса Avast за $8,6 млрд Инвестиции, 16:04 «Странно выйти на «Камп Ноу» в другой футболке». Главное с брифинга Месси Спорт, 16:00 Nissan анонсировал спортивную версию компакт-кара Note Aura Авто, 15:59 Ветер перемен: как без потерь изменить корпоративную культуру — MIT Sloan Pro, 15:56 Москалькова сообщила о жалобах на лишение премий из-за отказа прививаться Политика, 15:47
Общество ,  

СК начал проверку жестко задержавших женщину в МФЦ полицейских

О проверке в прокуратуре сообщили правозащитнику Ивану Мельникову. Ранее он сделал запрос, где указал, что по закону полицейские обязаны оказать первую помощь человеку, потерявшему сознание, а не тащить его, «как мешок картошки»

Video

СК начал доследственную проверку действий полицейских, которые в июне выволокли женщину из здания МФЦ в Москве на улице Куусинена за отказ надеть маску. Об этом сообщила прокуратура в ответ на запрос правозащитника Ивана Мельникова, ответ ведомства есть у РБК.

Проверку проводит Савеловский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северному округу ГСУ СК по Москве.

Мельников в разговоре с РБК сообщил, что женщина во время задержания потеряла сознание, что показывает распространившееся в интернете видео инцидента. «В законе о полиции есть четкая инструкция, что, если человек находится в бессознательном состоянии, сотрудники полиции обязаны оказать первую помощь. В случае невозможности оказать первую помощь в законе о полиции сформулировано, что они должны вызвать скорую, а не тащить человека, как мешок картошки, травмируя ей ноги», — пояснил он.

В Москве суд оштрафовал сопротивлявшуюся полицейским в МФЦ женщину
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Правозащитник также выразил мнение, что сотрудникам полиции не всегда разъясняют, как сгладить ситуацию и не допустить конфликта. «Очень важно, чтобы было показательно, что нельзя такие вещи допускать, что нельзя взрослую женщину вот так вот тащить, — пояснил Мельников. — Система государственная должна защищать людей, чтобы другие сотрудники в следующий раз задумались, как себя вести».

Инцидент в МФЦ произошел 25 июня. В полицию позвонила сотрудница центра, которая сообщила, что одна из посетительниц не соблюдает антикоронавирусные меры и ведет себя неадекватно. Сама женщина объясняла, что не хочет надевать маску, так как чувствует себя плохо в душном помещении. На место прибыли полицейские, которые попытались задержать ее, заломили за спину руки и выволокли из здания МФЦ.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино

В МВД утверждали, что «в ходе общения с сотрудниками» и по дороге в отделение задержанная не теряла сознание и не жаловалась на плохое самочувствие. Также, по их данным, она отказалась от вызова скорой помощи.. Между тем на ролике видно, что один из сотрудников полиции волочит тело женщины по полу МФЦ и хватает ее за волосы.

Правозащитник попросил прокурора Москвы проверить действия полиции в МФЦ
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В полиции также заявили, что женщина несколько раз ударила одного полицейского и укусила второго. Она сама опровергла это: «Когда человек пытался меня за шкирку поднять со стула, я замахнулась, могла ногой задеть штанину сотрудника. Пыталась сопротивляться, но это состояние аффекта, удивления, изумления, как у любого человека в такой ситуации.

В итоге женщину признали виновной в неповиновении распоряжениям сотрудника полиции, оштрафовали на 4 тыс. руб. и возбудили уголовное дело. Позже прокуратура отменила постановление о возбуждении дела.

Авторы
Горецкая Анастасия, Мария Лисицына Мария Лисицына
МФЦ задержание СК доследственная проверка
Материалы по теме
Прокуратура отменила дело против отказавшейся от маски в МФЦ женщины
Общество
Полиция объяснила задержание женщины в МФЦ в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter