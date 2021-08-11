СК начал проверку жестко задержавших женщину в МФЦ полицейских

Правозащитник также выразил мнение, что сотрудникам полиции не всегда разъясняют, как сгладить ситуацию и не допустить конфликта. «Очень важно, чтобы было показательно, что нельзя такие вещи допускать, что нельзя взрослую женщину вот так вот тащить, — пояснил Мельников. — Система государственная должна защищать людей, чтобы другие сотрудники в следующий раз задумались, как себя вести».

Инцидент в МФЦ произошел 25 июня. В полицию позвонила сотрудница центра, которая сообщила, что одна из посетительниц не соблюдает антикоронавирусные меры и ведет себя неадекватно. Сама женщина объясняла, что не хочет надевать маску, так как чувствует себя плохо в душном помещении. На место прибыли полицейские, которые попытались задержать ее, заломили за спину руки и выволокли из здания МФЦ.

В МВД утверждали, что «в ходе общения с сотрудниками» и по дороге в отделение задержанная не теряла сознание и не жаловалась на плохое самочувствие. Также, по их данным, она отказалась от вызова скорой помощи.. Между тем на ролике видно, что один из сотрудников полиции волочит тело женщины по полу МФЦ и хватает ее за волосы.

В полиции также заявили, что женщина несколько раз ударила одного полицейского и укусила второго. Она сама опровергла это: «Когда человек пытался меня за шкирку поднять со стула, я замахнулась, могла ногой задеть штанину сотрудника. Пыталась сопротивляться, но это состояние аффекта, удивления, изумления, как у любого человека в такой ситуации.

В итоге женщину признали виновной в неповиновении распоряжениям сотрудника полиции, оштрафовали на 4 тыс. руб. и возбудили уголовное дело. Позже прокуратура отменила постановление о возбуждении дела.