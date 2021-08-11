СК начал проверку жестко задержавших женщину в МФЦ полицейских
СК начал доследственную проверку действий полицейских, которые в июне выволокли женщину из здания МФЦ в Москве на улице Куусинена за отказ надеть маску. Об этом сообщила прокуратура в ответ на запрос правозащитника Ивана Мельникова, ответ ведомства есть у РБК.
Проверку проводит Савеловский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северному округу ГСУ СК по Москве.
Мельников в разговоре с РБК сообщил, что женщина во время задержания потеряла сознание, что показывает распространившееся в интернете видео инцидента. «В законе о полиции есть четкая инструкция, что, если человек находится в бессознательном состоянии, сотрудники полиции обязаны оказать первую помощь. В случае невозможности оказать первую помощь в законе о полиции сформулировано, что они должны вызвать скорую, а не тащить человека, как мешок картошки, травмируя ей ноги», — пояснил он.