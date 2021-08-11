Мурашко направил в Якутию врачей для борьбы с COVID при задымленности

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Якутию, где бушуют лесные пожары, для оказания помощи в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции отправятся врачи из федеральных центров Министерства здравоохранения. Об этом говорится в сообщении Минздрава. Помощь будет оказана по поручению главы ведомства Михаила Мурашко.

«По поручению Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Якутию будут направлены специалисты федеральных центров Минздрава России для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях задымления, которое фиксируется в регионе», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты будут исследовать, как на здоровье людей влияет дым от лесных пожаров.

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