Молодежь назвала лучшие российские города для учебы и карьеры

Такими оказались Москва, Петербург и другие миллионники. Другие города не выглядят привлекательными из-за низких зарплат, недостатка рабочих мест, инфраструктуры или из-за проблем с поиском второй половинки

Фото: Андрей Любимов / РБК

Наибольшая часть опрошенных сервисом «Работа.ру» молодых россиян (46%) назвали Москву лучшим городом для молодых специалистов. Из них 68% увидели в столице возможности для карьерного роста, а 66% отметили как фактор высокие зарплаты. Результаты есть у РБК.

Согласно результатам исследования, 37% участников опроса считают Санкт-Петербург привлекательным для молодых специалистов городом, а 34% — Новосибирск (опрос допускал несколько вариантов ответа). Причем в Петербурге респондентов привлекает высокий уровень жизни (52%) и развитая инфраструктура (49%), а в Новосибирске — уровень высших учебных заведений (48%).

В исследовании приняли участие более 2400 пользователей сервиса 18–25 лет из всех регионов страны. Опрос проводился в течение августа 2021 года. Заявленная цель исследования — выяснить, в каких городах существует больше возможностей для обучения и построения карьеры молодых специалистов.

Наименее подходящими для молодежи опрошенные сочли Владивосток (19%), Калининград (12%) и Ростов-на-Дону (11%).

В качестве городов с возможностями для карьерного роста опрошенные выделили Краснодар (51%) и Владивосток (48%), с высокими зарплатами — Екатеринбург (37%) и Калининград (38%). 43% опрошенных считают, что развитая инфраструктура есть в Краснодаре, а 34% — в Калининграде.