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Молодежь назвала лучшие российские города для учебы и карьеры

Такими оказались Москва, Петербург и другие миллионники. Другие города не выглядят привлекательными из-за низких зарплат, недостатка рабочих мест, инфраструктуры или из-за проблем с поиском второй половинки
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Наибольшая часть опрошенных сервисом «Работа.ру» молодых россиян (46%) назвали Москву лучшим городом для молодых специалистов. Из них 68% увидели в столице возможности для карьерного роста, а 66% отметили как фактор высокие зарплаты. Результаты есть у РБК.

Согласно результатам исследования, 37% участников опроса считают Санкт-Петербург привлекательным для молодых специалистов городом, а 34% — Новосибирск (опрос допускал несколько вариантов ответа). Причем в Петербурге респондентов привлекает высокий уровень жизни (52%) и развитая инфраструктура (49%), а в Новосибирске — уровень высших учебных заведений (48%).

В исследовании приняли участие более 2400 пользователей сервиса 18–25 лет из всех регионов страны. Опрос проводился в течение августа 2021 года. Заявленная цель исследования — выяснить, в каких городах существует больше возможностей для обучения и построения карьеры молодых специалистов.

Наименее подходящими для молодежи опрошенные сочли Владивосток (19%), Калининград (12%) и Ростов-на-Дону (11%).

В качестве городов с возможностями для карьерного роста опрошенные выделили Краснодар (51%) и Владивосток (48%), с высокими зарплатами — Екатеринбург (37%) и Калининград (38%). 43% опрошенных считают, что развитая инфраструктура есть в Краснодаре, а 34% — в Калининграде.

По данным опроса, хороший баланс между работой и личной жизнью можно соблюдать, живя в Казани (40%) и Ростове-на-Дону (34%). Высокий уровень жизни есть в Сочи, по мнению 33% участников исследования, а также в Ростове-на-Дону, по мнению 30% опрошенных.

Какие города оказались самыми комфортными для жизни в России. Инфографика
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У городов, которые оказались менее подходящими для молодежи, главным минусом 86% опрошенных молодых специалистов назвали низкие зарплаты. 60% участники исследования рассказали, что в других городах страны недостаточно рабочих мест, а 43% респондентов — низкий уровень жизни.

19% респондентов указали на неразвитую инфраструктуру некоторых российских городов, а 18% заявили, что сфера их работы в других городах России недостаточно развита. 16% участников опроса не устраивает плохая экология, 15% — отсутствие возможностей для досуга и занятий спортов, а 13% — низкое качество образования. При этом 10% опрошенных считают, что в других городах трудно найти вторую половину, а 6% отмечают отсутствие рекреационных ресурсов.

Россияне назвали наиболее привлекательные для переезда города
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Фото:George Zakharchuk / Global Look Press

В марте сервис «Работа.ру» проводил еще одно исследование, где выяснял самые привлекательные для переезда города. 22% россиян рассказали, что хотят переехать в Москву, а 14% — в Санкт-Петербург. В Сочи думают переехать 10% человек, в Краснодар — 8%, в Калининград, Екатеринбург или Казань — по 3%.

При этом эксперты института «Урбаника» ранее отмечали, что самыми комфортными для жизни городами России являются Краснодар, Сургут, Тюмень, Санкт-Петербург и Москва.

Автор
Татьяна Стекольникова
города молодежь Опрос Исследование Зарплаты
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