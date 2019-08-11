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Конкурента робота Федора решили отправить на коммерческие проекты
После сокращения финансирования «Косморобота» он оказался не нужен «Роскосмосу»
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

ЦНИИ робототехники и технической кибернетики решило использовать в коммерческих проектах робота, который разрабатывался для «Роскосмоса», однако проиграл конкуренцию роботу Федору и остался без финансирования, сообщил агентству «РИА Новости» главный конструктор института Александр Лопота.

По его словам, разработчики «Косморобота» встретили новость о завершении финансирования проекта с «сожалением и недоумением», поскольку занимались им в течение последних пяти лет. По словам Лопоты, создатели робота уже приступили к созданию опытных образцов, которые могли бы работать в открытом космосе. При этом преимуществом «Косморобота» был его модульный принцип: его можно было бы в короткие сроки собрать на борту МКС. Несложным был бы и ремонт машины.

О существенном сокращении программы «Косморобота» стало известно 1 августа. Тогда было заявлено, что сэкономленные на проекте деньги пойдут на финансирование российского сегмента МКС и ее оснащения новыми модулями.

Проект «Косморобот» стартовал в 2016 году. Тогда разработкой механизма занялась РКК «Энергия» совместно с Центральным научно-исследовательским институтом робототехники и технической кибернетики и НПО «Андроидная техника». Предполагалось, что робот сможет переносить грузы, устанавливать оборудование, проводить работы в открытом космосе. В качестве отдаленной перспективы говорилось и о его возможном использовании при исследовании Луны.

Параллельно с «Космороботом» по заказу МЧС был создан робот Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research). Это устройство в конце августа должно отправиться к МКС на ракете «Союз-2.1а». Федор, как предполагается, будет заменять человека при проведении спасательных операций в опасных для жизни условиях.

Автор: Артем Филипенок
Теги: робот
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