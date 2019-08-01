Роскосмос прекратил работы над созданием конкурента робота Федора

После трех лет разработок деньги на создание «Косморобота» решили направить на модернизацию МКС

Фото: Александр Овчаров / РИА Новости

Сокращение бюджета привело к тому, что в Роскосмосе прекратили работы над созданием «Косморобота» - машины, предназначенной для помощи космонавтам в открытом космосе, сообщает «РИА Новости».

Как сообщили агентству собеседники в госкорпорации, в настоящее время работы по созданию робота приостановлены из-за существенного сокращения финансирования. Как отметили в Роскосмосе, возобновление проекта «отложено на перспективу». Объясняется это необходимостью дополнительного финансирования российского сегмента Международной космической станции и оснащения ее новыми модулями.

Проект «Косморобот» стартовал в 2016 году. Тогда разработкой механизма занялась РКК «Энергия». в кооперации с Центральным научно-исследовательским институтом робототехники и технической кибернетики и Научно-производственным объединением «Андроидная техника». Предполагалось, что робот сможет переносить грузы, устанавливать оборудование, проводить работы в открытом космосе. В качестве отдаленной перспективы говорилось и о возможном использовании «Косморобота» при исследовании Луны.

Параллельно с «Космороботом» по заказу МЧС был создан робот Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research). Это устройство в конце августа должно отправиться к МКС на ракете «Союз-2.1а». «Федор», как предполагается, будет заменять человека при проведении спасательных операций в опасных для жизни условиях.