Круизный лайнер протаранил буксир при спуске на воду в Иркутске

При спуске на Ангару круизный лайнер протаранил буксир, который вытягивал его на тросе со стапелей. Прокуратура и СК начали проверку

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Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проверит информацию о том, что в Иркутске при плановом спуске на воду круизный лайнер «Баргузин» столкнулся с буксиром. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По предварительным данным, буксир мог контролировать спуск судна.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета также начало проверку по ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

«Иркутск онлайн» пишет, что лайнер задел буксир, который на тросе вытягивал лайнер со стапелей. В СК уточнили, что пострадавших в результате столкновения нет, устанавливается размер причиненного ущерба.

11 июля СК также сообщил о проверке в Находке Приморского края из-за тарана судна буксиром. В начале этого месяца буксир «Бикин» на полном ходу врезался в отшвартованное судно «Сольвейга», а после столкновения покинул место происшествия.

В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов также не зафиксировано.