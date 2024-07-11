Экс-замглавы Фонда содействия ЖКХ отправили под домашний арест

РБК со ссылкой на два источника сообщал о задержании накануне 73-летнего Владимира Талалыкина по делу о мошенничестве. В Фонде содействия реформирования ЖКХ он работал с 2007 года

Владимир Талалыкин (Фото: council.gov.ru)

Кузьминский районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Владимира Талалыкина, следует из карточки суда.

Ему инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Талалыкину грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

РБК со ссылкой на два источника писал, что 73-летний Талалыкин был задержан 10 июля по делу о мошенничестве.