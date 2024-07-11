Экс-замглавы Фонда содействия ЖКХ отправили под домашний арест
Кузьминский районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Владимира Талалыкина, следует из карточки суда.
Ему инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Талалыкину грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
РБК со ссылкой на два источника писал, что 73-летний Талалыкин был задержан 10 июля по делу о мошенничестве.
В государственной корпорации «Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» Владимир Талалыкин работал с 2007 года. Занимал должность заместителя, потом первого заместителя гендиректора. В 2022-м госкорпорация вошла в Фонд развития территорий.
Позднее Талалыкин возглавлял комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству общественного совета при Минстрое.