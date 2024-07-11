Силовики задержали бывшего первого замруководителя Фонда содействия ЖКХ

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего замруководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина по делу о мошенничестве

Владимир Талалыкин (Фото: ulgov.ru)

В среду, 10 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего первого заместителя генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Владимира Талалыкина, сообщили два источника, знакомых с материалами дела.

По словам одного из собеседников, 73-летний Талалыкин был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по это статье Уголовного кодекса составляет до десяти лет лишения свободы.

В государственной корпорации Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства Талалыкин работал с 2007 года. Занимал должность заместителя, потом первого заместителя гендиректора. В 2022-м госкорпорация вошла в Фонд развития территорий.

Позднее Талалыкин возглавлял комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству общественного совета при Минстрое.

РБК направил запрос в пресс-службы Фонда развития территорий и Минстроя.

Талалыкин родился в 1951 году. В Москву приехал из Челябинска, где работал в 1980-х на электрометаллургическом комбинате, а затем в жилищно-коммунальном хозяйстве региона. В столице занял должность начальника управления экономики жилищно-коммунального комплекса Государственного комитета России по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Затем стал заместителем директора департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и энергетики. С 2005 по 2007 год был главным советником аппарата комитета Госдумы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.

В прошлом октябре Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего арбитражного управляющего Светлану Аглинишкене, юристов Дмитрия Шарифуллина и Екатерину Мыскину по подозрению в хищении денег Фонда развития территорий.

Всем троим инкриминировалось то, что в период процедуры банкротства компаний-застройщиков похитили бюджетные денежные средства публично-правовой компании Фонд развития территорий. «Они указывали в договорах, заключенных с аффилированными организациями, завышенную стоимость оказания услуг по охране имущества компаний-застройщиков. Таким образом компании Фонд развития территорий был причинен ущерб на сумму свыше 240 млн руб.», — сообщали тогда в Следственном комитете.