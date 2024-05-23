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В Думе анонсировали проект о выплате 200 тыс. руб. молодым матерям

В Госдуму внесут законопроект о выплате молодым матерям 200 тыс. руб. на ребенка
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Группа депутатов от ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о выплате 200 тыс. руб. женщинам, родившим ребенка до 25 лет, сообщает ТАСС, документ есть в распоряжении агентства.

Единовременное пособие можно будет получить за каждого рожденного ребенка, оно выплачивается вне зависимости от материального положения матери.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что за последние десять лет в России снизилась рождаемость, а возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и «постепенно движется к 30 годам». Депутаты утверждают, что почти 40% российских женщин не готовы рожать детей из-за материальных и жилищных трудностей.

Заместитель руководителя ЛДПР Сергей Леонов пояснил ТАСС, что семьи, в которых женщина готова родить до 25 лет, — студенческие либо те, которые «только начинают свою самостоятельную жизнь». По его словам, 200 тыс. руб. могут стать «определенным подспорьем» для матери и ребенка на первое время.

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В декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому родители сохраняют право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет.

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Теги
рождаемость Госдума законопроект выплаты
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