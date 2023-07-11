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Как задержали подозреваемого по делу об убийстве экс-командира подлодки
Появились кадры с задержанием подозреваемого по делу об убийстве экс-командира подлодки
В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве бывшего командира подводной лодки «Краснодар». Им оказался Сергей Денисенко 1959 года рождения. При нем следователи нашли пистолет с глушителем. Кадры задержания показал Следственный комитет.
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