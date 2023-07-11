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Суд отказал СК в аресте экс-директора разработчика двигателей «Ангары»

Суд отказался перевести из-под домашнего ареста в СИЗО экс-директора пермского «Протон-ПМ»
СК требовал перевести из-под домашнего ареста в СИЗО экс-директора пермского «Протон-ПМ» Щенятского и еще четверых обвиняемых в растрате. Ведомство посчитало, что они пытались помешать ходу расследования. Суд отказал в просьбе
Дмитрий Щенятский
Дмитрий Щенятский (Фото: moscowcourts / Telegram)

Мосгорсуд отказался перевести из-под домашнего ареста в СИЗО бывшего управляющего директора пермского предприятия «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского и его экс-заместителя Валерия Голдобина, обвиняемых в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), сообщает «Коммерсантъ».

По делу также проходят руководители воронежской инженерно-консалтинговой фирмы «Солвер» Елена Рогатова и Павел Саликов и ее генеральный конструктор, доктор технических наук Радислав Бирбраер. Они тоже находятся под домашним арестом.

Изменить меру пресечения всем пятерым просил Следственный комитет, поскольку, по версии ведомства, они пытались помешать ходу расследования. С апреля фигурантов регулярно вызывали в одно и то же время в офис СК в Технический переулок для ознакомления с материалами, где они, считает следователь, общались между собой перед дверью его кабинета. По мнению защиты, следователь поступал так специально, чтобы попытаться отправить обвиняемых под реальный арест и оказать на них давление. Суд не удовлетворил ходатайство СК, так как ведомство не предоставило доказательств.

Щенятский возглавлял «Протон-ПМ» (входит в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»; производит жидкостные ракетные двигатели, в том числе РД-191 для ракет-носителей «Ангара») с 2014 года по декабрь 2020-го.

Экс-директор «Протон-ПМ» и остальные четверо фигурантов были задержаны в мае 2022 года. Было заведено дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), но затем его переквалифицировали на растрату. Газета со ссылкой на материалы пишет, что сначала речь шла о двух преступлениях. Фигурантов заподозрили в хищениях при реализации трех госконтрактов на сумму 750 млн руб., которые в 2015 году заключили «Солвер» и «Протон-ПМ», на поставку металлорежущего оборудования, в том числе для реконструкции производства двигателей РД-191. В 2017 году стороны заключили контракт на 196 млн руб., в рамках которого ООО «Солвер» должно было поставить линию термообработки. Почти все оборудование должно было быть размещено в новом корпусе предприятия № 58 на загородной площадке «Протон-ПМ». В окончательной редакции обвинение предъявлено только в махинациях с оборудованием для термообработки, о какой сумме идет речь, не уточняется.

Сначала суд отправил Щенятского в СИЗО, а остальных обвиняемых — под домашний арест. Но в октябре меру пресечения для экс-директора «Протон-ПМ» смягчили. Они не признают вину.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
растрата домашний арест Мосгорсуд Протон-ПМ
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