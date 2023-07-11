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Ученые оценили потенциал лечения рака с помощью коронавируса

Ученые назвали возможным лечение рака коронавирусом после излечения двух онкобольных
Для лечения онкологии есть более безопасные вирусы: например, исследуется применение аденовирусов и вируса герпеса, а также непатогенных для людей вирусов животных, но и использование коронавируса возможно, считают эксперты
Фото: Павел Львов / РИА «Новости»
Фото: Павел Львов / РИА «Новости»

Применение коронавируса для лечения рака теоретически возможно, заявил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта РАН Петр Чумаков в интервью проекту журналистки Ольги Копыловой «Посоветуйте, доктор!».

По словам ученого, он сталкивался с улучшением состояния онкологических пациентов, переболевших коронавирусом. «У меня пациенты были, которые перенесли ковид и у них очень сильные облегчения возникли, улучшение состояния», — отметил он.

О способности вирусов бороться с раком известно давно, добавил Чумаков. Он пояснил, что опухолевые клетки утрачивают противовирусную защиту, свою интерфероновую систему (интерфероны — белки, выделяемые клетками в ответ на вторжение вируса. — РБК) и вирусам легче там реплицироваться.

Использовать коронавирус как онколитический препарат возможно, но для этого нужно «полностью удалить его инфекционность», чтобы он не обладал патогенностью, отмечает Чумаков.

«Другое дело, что стоит ли это делать из такого вируса, как коронавирус, существует много менее опасных вирусов, из которых уже создаются такие онколитические вирусы, но как один из вариантов, да, это возможно», — добавил он.

В качестве примера вирусов, которые применяются для лечения рака ученый назвал энтеровирусы (название связано с их репродукцией в желудочно-кишечном тракте. — РБК), которые можно подбирать для терапии конкретных онкопациентов. При этом Чумаков оговорился, что в зависимости от индивидуальной чувствительности они могут как давать результат, так и нет. «Опухолевые клетки имеют очень индивидуальные мутации. Нет двух одинаковых раков у людей. Даже одного гистологического типа», — отметил он.

Заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии Подольской городской клинической больницы доктор медицинских наук Мехти Нариманов также рассказывал в интервью журналистке о двух случаях в своей практике, когда онкологические пациенты полностью или частично вылечивались от рака после тяжелой формы COVID-19.

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В первом случае речь идет о женщине, страдавшей раком прямой кишки с метастазами, затронувшими легкие. По утверждению Нариманова, пациентке приостановили химиотерапию на два месяца, когда та тяжело заболела коронавирусом. Позднее ей сделали компьютерную томографию (КТ) легких и исследование не обнаружило метастазов. Результат, по словам врача, был подтвержден позитронно-эмиссионной томографией (ПЭТ-КТ).

Второй эпизод касался пациентки с диагностированным раком шейки матки. Женцина также переболела тяжелой формой COVID-19, и после выздоровления медики зарегистрировали у нее «полную регрессию» (синдром Перегрина известен как спонтанное излечение рака без специфической терапии, частичное или полное «рассасывание» опухоли или метастазов) онкологического заболевания без рецидивов в течение трех лет.

«Я считаю, что это связано с онколитическим свойством (способность заражать и убивать раковые клетки. —РБК) коронавируса», — заключил Нариманов.

Применение коронавируса для лечения рака возможно, в том числе если устранить его патогенность, но предпочтительнее использование более безопасных вирусов, подтвердил в разговоре с РБК вирусолог, член-корреспондент РАН, директор института Институт медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. Коронавирусы — не самый очевидный выбор в качестве лечения онкологии, поскольку они довольно опасные и с ними относительно сложно работать, но «ничего невозможного здесь нет», сказал он.

Эксперт согласен с мнением Чумакова, что для терапии онкологии есть много вирусов с более благоприятным соотношением безопасности и эффективности. «Если мы говорим про использование коронавируса, то тут не особенно важен конкретный штамм. Использовать можно не только ковид, но и респираторные коронавирусы, но здесь ограничивающим фактором будет то, что у большей части населения есть антитела и к возбудителю ковида, и к другим респираторным коронавирусам», — пояснил он.

Лукашев добавил, что сейчас для лечения онкологии чаще всего исследуются аденовирусы, вирус герпеса, вирус осповакцины, ряд вирусов животных. «К вирусам животных у человека нет антител, эти вирусы для человека не патогенны, но могут убивать опухолевые клетки человека. Это, например, вирус болезни птиц Ньюкасл, вирус везикулярного стоматита лошадей», — отмечает он.

Ученый также описал механизм применения вирусов при лечении рака, самый простой из них — введение прямо в опухоль. С другой стороны, отмечает Лукашев, если известно, где та находится, ее можно удалить хирургическим путем. Наиболее перспективным вариантом считается введение вируса внутривенно, чтобы уничтожить метастазы опухоли, причем даже те, о которых врач может не знать. «Но этот путь намного сложнее, потому что вирус должен быть эффективным, не должен узнаваться нашей иммунной системой», — подчеркнул он.

Лечение вирусами результативнее при определенных видах рака, рассказывает Лукашев. Эффетивнее всего его применять при меланоме, глиобластоме, опухолях почек и некоторых других видах онкологии, объяснил он.

«В мире проводится около тысячи клинических исследований и есть примеры очень успешного излечения. Во всем мире эта отрасль активно развивается и в последние годы начала развиваться у нас. Но препаратов, которые прошли весь долгий путь клинических испытаний и разрешены для клинического использования, пока крайне мало, а у нас в стране нет», — заключил ученый.

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