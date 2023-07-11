Полиция изъяла иномарки на ₽200 млн из-за мошенничества в Чечне

Полиция изъяла в нескольких российских регионах иномарки, которые были проданы уроженцами Чечни, и вернула их в республику. Покупатели автомобилей обратились в полицию

Фото: Dasril Roszand / ZUMA / Global Look Press

Дело о мошенничестве в Чечне

В нескольких регионах России у владельцев изъяли машины премиального класса в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в Чечне. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами дела. Информацию об изъятых машинах подтвердил источник, близкий к МВД.

В марте следственный отдел МВД по Шалинскому району Чеченской Республики возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Согласно материалам дела, с сентября по декабрь 2022 года неустановленные лица под предлогом оказания услуги по продаже автомобилей взяли у жителя села Мескер-Юрт Юнадия Каимова машины Audi RS Q8 (20 млн руб.), BMW X5 M Competition (16 млн руб.), Mercedes-Benz G-Class (24 млн руб.), Mercedes-Benz GLE-Class (13,5 млн руб.), Mercedes-Benz AMG GLE 53 4Matic (16 млн руб.), Mercedes-Benz AMG SL 63 4Matic (28 млн руб.), Mercedes-Benz G 63 AMG (24,8 млн руб.), Mercedes-Benz S 580 4Matic (25 млн руб.), Mercedes-Benz AMG G 63 (22 млн руб.), Mercedes-Benz S 560 4Matic (10 млн руб.). По данным следствия, деньги владельцу не выплатили, автомобили были похищены, общий ущерб оценивается в 199,3 млн руб.

По словам знакомого с деталями дела собеседника РБК, 29 марта судья Заводского района Чечни Зухра Шуаипова вынесла постановление об аресте этих иномарок по ходатайству следователя полиции подполковника Ивана Ерохина (копия постановления есть у РБК). В постановлении говорится о вынесении запрета на совершение сделок и проведение любых иных действий по распоряжению данным имуществом и по внесению изменений в записи о регистрации прав.

Изъятие машин

Накануне вынесения постановления инспекторы дежурно-постовой службы управления МВД по Липецку задержали находящийся в розыске автомобиль BMW X5 Competition. Им управлял предприниматель из Тульской области, рассказывает собеседник РБК. Тогда же в Пресненском районе Москвы сотрудники ГИБДД задержали Mercedes-Benz AMG GLE 53. Водителя доставили для проведения следственных действий в отдел полиции Пресненский. Также полицейские Белгородской области арестовали Mercedes-Benz G 63 AMG.

По словами источника РБК, сотрудники полиции действовали в рамках отдельного поручения следователя, ведущего дело о мошенничестве. Для проведения выемки автомобилей и опроса водителей из Чеченской Республики приехала группа оперативников. По словам собеседника, все десять иномарок были изъяты и перевезены в Чечню.

На что жалуются владельцы машин

Часть нынешних владельцев автомобилей обратилась в УВД по Центральному административному округу ГУ МВД по Москве и в отдел полиции по району Арбат. В заявлении (копия есть в распоряжении РБК) отмечено, что «целью возбуждения уголовного дела является изъятие автомобилей у добросовестных покупателей и транспортировка их на территорию Чеченской Республики любой ценой». По словам источника, знакомого с материалами уголовного дела, иномарки были приобретены у частных лиц и в одной из крупнейших сетей автосалонов.

В заявлении собственников в полицию говорится, что купивших машины допросили по делу о мошенничестве в качестве свидетелей. «Допросы проходили в хамской манере и с угрозой перейти из свидетеля в обвиняемого», — говорится в обращении. Следственные действия проводили оперативники уголовного розыска отдела МВД по Шалинскому району совместно с сотрудниками управления внутренних дел по ЦАО столичного главка МВД.

По данным владельцев иномарок, которые остались без машин, автомобили привозили из Европы и ОАЭ. Ими пользовались на территории республики, затем продавали в российские регионы. Пробег, как правило, составлял от 5 тыс. до 10 тыс. км.

В обращении владельцев машин говорится, что продажей подержанных иномарок занимались Адам Сатуев и Саид-Магомед Шатаев. По версии следствия, они не выплатили прежнему владельцу деньги за проданные иномарки.

В разговоре с РБК Каимов подтвердил, что является заявителем по данному уголовному делу. «Все материалы дела, все показания я дал следствию, можно у них все запросить», — сказал он. По словам Каимова, ему известно о том, что иномарки были арестованы и перевезены в Чечню. Также он знает людей по фамилии Шатаев и Сатуев, которые являются фигурантами данного дела. Каимов добавил, что раньше являлся собственником данных автомобилей, но потом «их незаконно переоформили».

По данным реестра юрлиц, Юнадий Каимов является предпринимателем и зарегистрирован на территории Ставропольского края. В 2018 году он судился с администрацией Шпаковского района Ставропольского края по поводу права собственности на объекты по хранению и переработке сельхозпродукции. На телефон, который был указан предпринимателем при регистрации также зарегистрирована компания ООО «Ставагроторг», которая прекратила свою деятельность. Фирма занималась оптовой торговлей зерном.

РБК направил запросы в пресс-службу управления МВД по Чеченской Республике и в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Специалист в области уголовного права Татьяна Пашкевич отмечает, что в случае ареста автомобиля машины изымаются, их транспортируют на стоянку, ставят на ответственное хранение и признают вещественными доказательствами.

Адвокат Алексей Гавришев рассказал, что эта проблема уже поднималась на уровнях Верховного и Конституционного судов. В частности, они указали, что следователь должен подробно мотивировать и обосновать, почему он забирает до окончания производства по делу какие-либо вещи в качестве вещдоков. Если он не смог это обосновать, то третьи лица — законные владельцы — имеют право на защиту своего права собственности, говорит Гавришев. Он советует в таком случае жаловаться в прокуратуру, в суд, непосредственному руководителю следователя и УСБ МВД.

«ВС и КС максимально призвали защищать добросовестных третьих лиц. Кроме того, право собственности гарантировано Конституцией, которая выше УПК РФ в любом случае, а Гражданским кодексом не предусмотрены «уголовно-процессуальные» формы ограничения права собственности», — отметил юрист.