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Пять человек погибли при захвате заложников в церкви в ЮАР

Фото: SAPoliceService / Twitter
Фото: SAPoliceService / Twitter

Не менее пяти человек погибли при захвате заложников в Международной церкви пятидесятницы к западу от Йоханессбурга в ЮАР, сообщила полиция страны на своей странице в Twitter.

Из сообщения следует, что сигнал о захвате заложников поступил рано утром 11 июля, также в церкви велась стрельба. В результате были задержаны 30 подозреваемых и изъяты более 25 единиц оружия.

Из сообщения следует, что задержаны пока не все: полиция ведет переговоры с оставшимися напавшими.

Материал дополняется.

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