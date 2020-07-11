Общество , 11 июл, 14:55
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Пять человек погибли при захвате заложников в церкви в ЮАР
Не менее пяти человек погибли при захвате заложников в Международной церкви пятидесятницы к западу от Йоханессбурга в ЮАР, сообщила полиция страны на своей странице в Twitter.
Из сообщения следует, что сигнал о захвате заложников поступил рано утром 11 июля, также в церкви велась стрельба. В результате были задержаны 30 подозреваемых и изъяты более 25 единиц оружия.
Из сообщения следует, что задержаны пока не все: полиция ведет переговоры с оставшимися напавшими.
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