Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»

Если такая организация продолжит свою работу после запрета, ее могут оштрафовать на сумму до 100 тыс. руб., а ее руководители даже могут понести уголовное наказание (до 500 тыс. руб. штрафа, до пяти лет принудительных работ, до восьми лет лишения свободы). Штрафам также могут подвергнуть банки, которые сотрудничают с такими НКО. Нежелательным организациям также запрещается проводить публичные мероприятия (от семинаров до митингов), хранить и распространять свои материалы, в том числе через СМИ.

«Всемирный конгресс Украинцев» был создан под названием The World Congress of Free Ukrainians в 1967 году сторонниками Андрея Мельника — одного из создателей запрещенной в России Организации украинских националистов.

Сейчас «Всемирный конгресс Украинцев» представляет собой объединение украинских диаспор в разных странах, штаб-квартира организации расположена в Торонто (Канада). Современное название организация получила в 1993 году.