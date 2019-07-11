Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
«Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Данные о принятом решении Генпрокуратура направила в Минюст России, чтобы это ведомство могло внести организацию в соответствующий перечень.
Закон о нежелательных организациях был подписан президентом Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу работа таких организаций на территории России запрещается.
При внесении в список нежелательных организаций, опубликованный на сайте Минюста, замораживаются финансовые счета организаций, а дочерние отделения закрываются.