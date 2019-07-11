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Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»
«Всемирный конгресс украинцев» угрожает основам конституционного строя и безопасности России, считает Генпрокуратура
Одиннадцатый «Всемирный конгресс украинцев» (Фото: ukrainianworldcongress.org)

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).

«Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Данные о принятом решении Генпрокуратура направила в Минюст России, чтобы это ведомство могло внести организацию в соответствующий перечень.

Закон о нежелательных организациях был подписан президентом Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу работа таких организаций на территории России запрещается.

При внесении в список нежелательных организаций, опубликованный на сайте Минюста, замораживаются финансовые счета организаций, а дочерние отделения закрываются.

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Если такая организация продолжит свою работу после запрета, ее могут оштрафовать на сумму до 100 тыс. руб., а ее руководители даже могут понести уголовное наказание (до 500 тыс. руб. штрафа, до пяти лет принудительных работ, до восьми лет лишения свободы). Штрафам также могут подвергнуть банки, которые сотрудничают с такими НКО. Нежелательным организациям также запрещается проводить публичные мероприятия (от семинаров до митингов), хранить и распространять свои материалы, в том числе через СМИ.

«Всемирный конгресс Украинцев» был создан под названием The World Congress of Free Ukrainians в 1967 году сторонниками Андрея Мельника — одного из создателей запрещенной в России Организации украинских националистов.

Сейчас «Всемирный конгресс Украинцев» представляет собой объединение украинских диаспор в разных странах, штаб-квартира организации расположена в Торонто (Канада). Современное название организация получила в 1993 году.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Генпрокуратура, Всемирный конгресс украинцев, нежелательная организация
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