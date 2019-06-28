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Минюст признал нежелательной организацией фонд русских эмигрантов в США
Free Russia Foundation создан русскими эмигрантами для поддержки продемократических сил внутри России и занимается, в частности, поддержкой политзаключенных. Он стал 16-й организацией, признанной Минюстом нежелательной
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Американский фонд Free Russia Foundation, или «Свободная Россия», попал в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана на территории России нежелательной. Информация об этом размещена на сайте российского Минюста.

Соответствующее решение генпрокуратура приняла 27 июня. Free Russia Foundation стал уже 16-й неправительственной организацией, включенной в перечень нежелательных в России, и единственной, которая пополнила список в этом году.

Как отметил в разговоре с журналистами директор департамента Минюста Андрей Чумаков, деятельность фонда была признана нежелательной в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России».

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На сайте организации говорится, что она была создана в Вашингтоне в 2014 году группой российских эмигрантов «для объединения российского сообщества за рубежом, поддержки продемократических сил внутри России и работы с западными экспертными сообществами». Там также указывается, что фонд работает над проектами, связанными с помощью российским и украинским политзаключенным, а также над проектами по борьбе с пропагандой.

Автор: Анна Трунина
Теги: Минюст, нежелательная организация
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