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Экс-депутата Госдумы обвинили в вымогательстве у Фридмана и Авена $50 млн
Леонида Маевского арестовали в ноябре 2018 года по подозрению в вымогательстве. В ходе расследования предполагаемая сумма увеличилась с $37,5 млн до $50 млн
Леонид Маевский (Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»)

Потерпевшими по делу в отношении бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского признаны бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман — совладельцы «Альфа-банка», передает корреспондент РБК из Тверского суда Москвы.

При задержании Маевскому было предъявлено обвинение в вымогательстве $37,5 млн, рассказал РБК источник, знакомый с материалами дела. В ходе следствия было установлено, что сумма вымогательства выше — $50 млн, добавил он. Обвинение с уточненной суммой Маевскому «будет предъявлено позже», добавил собеседник.

Представитель «Альфа-банка» отказался от комментариев РБК.

Следствие просило продлить арест Маевского на три месяца — до 14 октября, отмечая то, что обвиняемый может скрыться, его семья проживает заграницей. Судья Александр Меркулов удовлетворил ходатайство.

Адвокат Маевского сказал в суде, что тот никакого преступления не совершал, а дело касается гражданско-процессуального спора.

Дело в отношении Маевского заведено по статье о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. б ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса, от 7 до 15 лет лишения свободы). Вместе с экс-депутатом судья продлил арест его помощнику Максиму Букину, также до 14 октября.

Материал дополняется.

Авторы: Тимофей Дзядко, Андрей Гатинский
Теги: Леонид Маевский, вымогательство, Михаил Фридман, Петр Авен
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