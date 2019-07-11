Экс-депутата Госдумы обвинили в вымогательстве у Фридмана и Авена $50 млн

Потерпевшими по делу в отношении бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского признаны бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман — совладельцы «Альфа-банка», передает корреспондент РБК из Тверского суда Москвы.
При задержании Маевскому было предъявлено обвинение в вымогательстве $37,5 млн, рассказал РБК источник, знакомый с материалами дела. В ходе следствия было установлено, что сумма вымогательства выше — $50 млн, добавил он. Обвинение с уточненной суммой Маевскому «будет предъявлено позже», добавил собеседник.
Представитель «Альфа-банка» отказался от комментариев РБК.
Следствие просило продлить арест Маевского на три месяца — до 14 октября, отмечая то, что обвиняемый может скрыться, его семья проживает заграницей. Судья Александр Меркулов удовлетворил ходатайство.
Адвокат Маевского сказал в суде, что тот никакого преступления не совершал, а дело касается гражданско-процессуального спора.