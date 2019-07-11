«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука

Вячеслава Варчука, приговоренного к шести годам, поместили в СИЗО на два месяца по решению Московского гарнизонного военного суда. Ему предъявили новые обвинения в получении взятки и превышении полномочий, узнал «Коммерсантъ»

Вячеслав Варчук (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Решение о возвращении Варчука в изолятор на два месяца принял Московский гарнизонный военный суд по ходатайству следственного управления СК России. По данным источников издания, следователи предъявили Варчуку новое обвинение по ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 (получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Защитники бывшего генерала подтвердили газете факт ареста, отметив, что Варчук вину не признает.

Источники указывают, что дело связано со взяткой в размере около 5 млн руб. за финансирование контракта, который заключили внутренние войска МВД. При этом он так и не был исполнен.

Летом прошлого года Варчука приговорили к восьми годам колонии строгого режима, штрафу в 20 млн руб. и лишили генеральского звания.