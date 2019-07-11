Интерпол задержал в Уругвае россиян по подозрению в пособничестве мафиози

Интерпол задержал в Уругвае россиян по подозрению в пособничестве мафиози

Россиян подозревают в помощи итальянскому мафиози Морабито, который в конце июня сбежал из тюрьмы. Его должны были экстрадировать в Италию, где его обвиняют в контрабанде наркотиков

Фото: Jorge Adorno / Reuters

Интерпол задержал в Уругвае двоих россиян по подозрению в содействии сбежавшему из тюрьмы итальянскому мафиози, пишет Subrayado. Об этом также сообщает Ecos.

Отмечается, что операцию провели в пиццерии в Монтевидео сотрудники Интерпола при содействии местной Республиканской гвардии. В заведении были задержаны гражданин России и итальянец, а также россиянка, которая работала в кафе поваром, отмечает издание. По его данным, их подозревают в причастности к побегу из тюрьмы наркобарона Рокко Морабито. Их допрашивает Интерпол. Полиция проводила оперативные действия и в других частях страны.

Ecos уточняет, что россиянин и итальянец называли себя владельцами заведения. Вместе с женщиной в штаб-квартиру Интерпола был доставлен несовершеннолетний, указывает портал.

«Посольство получило извещение о задержании трех предполагаемых граждан России буквально 20 минут назад по электронной почте, мы выясняем ситуацию», — заявили «РИА Новости» в посольстве России в Уругвае. Там добавили, что пока не знают, по какой причине задержали россиян.